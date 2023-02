Tragično življenje Whitney Houston, največje glasbene dive vseh časov: Skrivaj je ljubila žensko

Whitney Houston si je že od malih nog želela postati pevka. Ker je imela izjemen glas, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo stopila na to pot. Ne le, da ji je uspelo, da je v življenju počela to, kar si je najbolj želela – pela. Zaradi močnega, čustvenega vokala in izjemnih sposobnosti vokalne improvizacije so ji nadeli vzdevek »The Voice« (glas). Je ena najbolj prodajanih glasbenih izvajalk v zgodovini, v Guinnessovo knjigo rekordov pa se je uvrstila kot največkrat nagrajena ženska ustvarjalka vseh časov.

