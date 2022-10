Tragično življenje Marilyn Monroe: njeno otroštvo je bilo naravnost grozljivo

Bila je igralka, fotomodel, seks simbol in pop ikona 20. stoletja, za katero še danes ve ves svet. Najbolj znan film, v katerem je igrala, je Nekateri so za vroče (1959), za katerega je prejela zlati globus. Občinstvo je osvojila s svojim lepim obrazom, karizmo, z vročekrvnimi nastopi in ženstveno postavo. Marilyn Monroe je bila znana po svojih skodranih blond laseh in lepotni piki na obrazu.

Ob vsem tem bi si marsikdo mislil, da je imela sanjsko življenje, pa je to daleč od resnice. Navkljub zavidljivi karieri in izjemni medijski prepoznavnosti se je vse življenje soočala s težkimi preizkušnjami. Očeta ni nikoli poznala, mama pa ni bila zmožna skrbeti zanjo, zato je svoje otroštvo preživljala pri različnih rejniških družinah. Pri eni od njih je bila tudi spolno zlorabljena.

