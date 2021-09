Top Gun 2 spet preložen

...

Top Gun: Maverick bo nadaljeval zgodbo iz prvega Top Guna.

Zvezdnikje vajen, da si njegove akcijske spektakle ogleda na milijone ljudi. In zaradi širjenja novega koronavirusa različice delta po ZDA in svetu so se pri studiu Paramount odločili, da bodo prestavili začetek predvajanja kar dveh njegovih težko pričakovanih filmov. Top Gun: Maverick, nadaljevanje veleuspešnega Top Guna iz leta 1986, ki bi moral na velika platna priti 19. novembra letos, je tako preložen na 27. maj 2022, Misija: Nemogoče 7, katere premiera je bila predvidena prav za 27. maj naslednje leto, pa je prestavljena na 7. september 2022.Paramount je preložil tudi začetek predvajanja filma Jackass: Za vedno z 22. oktobra letos na 4. februar prihodnjega leta. Tudi Sony je napovedal, da bodo nove Izganjalce duhov s podnaslovom Zapuščina začeli predvajati en teden pozneje, in sicer 19. novembra.Oba Cruisova filma sta bila med pandemijo že večkrat preložena. In če so nadaljevanje Top Guna začeli snemati pred štirimi leti in ga v miru dokončali, pa to ne velja za Misijo: Nemogoče 7, ki je zaradi potrjenih primerov covida-19 med ekipo doživela kar sedem prekinitev snemanja. Vse to je precej razbesnelo Toma Cruisa, ki se je znesel nad sodelavci.V zvočnem posnetku, ki je pricurljal v javnost, se je namreč slišalo, kako se je razburjal zaradi članov ekipe, ki niso spoštovali pravila distance. Njegov izbruh je naletel na presenetljive pohvale iz filmarskih krogov, po drugi strani pa ga je zapustila vrsta sodelavcev. »Kar sem rekel, sem rekel,« je Cruise povedal reviji Empire. »Marsikaj je bilo na kocki. Prevevala so me močna čustva.«A preložitev premier še ne pomeni, da Paramount ni poskrbel za nekaj sladkorčkov. Poleg novih prizorov Misije: Nemogoče 7 je studio na srečanju CinemaCon v Las Vegasu predvajal tudi prvih 13 minut novega Top Guna, predstavil pa je še novi napovednik za film. Mimogrede, v Mavericku nastopa tudi, ki je v prvem filmu igral najprej nasprotnika Cruisovega junaka, nakar sta postala prijatelja. Tom Cruise je menda zahteval, da mora v filmu biti tudi on, preden so se sploh začeli pogovarjati o podrobnostih.Pri Paramountu pričakujejo, da bosta oba filma megauspešnici, potem ko je prejšnja Misija: Nemogoče globalno prinesla skoraj 792 milijonov dolarjev (667 milijonov evrov), originalni Top Gun pa je zaslužil 357 milijonov dolarjev, pri čemer je bil leta 1986 brez konkurence.