Tony Cetinski odpira vrata v prihodnost

Hrvaški pevec Tony Cetinski ni le izjemen pevec in inštrumentalist, ampak tudi ljubitelj nove tehnologije in napredka. »Vedno sem stremel k novitetam,« pravi pevec, ki je kot prvi glasbenik podpisal pogodbo s podjetjem Qvrse in s tem postaja pionir na področju združevanja glasbe z novo tehnologijo. Ta bo glasbenikom omogočila, da bodo svojo ustvarjalnost dvignili še na višjo raven in dosegali širše občinstvo.

Cetinski, ki se rad šali na svoj račun, pogosto ustvarja parodije, tokrat pa je to storil tako, da je vključil še virtualno zabavo. Njegova kampanja Ošišaj Tonyja je namreč virtualna pustolovščina, v kateri se bo tako rekoč vsak lahko zabaval in ob tem osvojil različne nagrade. Vse to je le uvod v promocijo novega videospota za skladbo Vse ali nič z obetavnim Adijem Šošo.

»Sodelovanje z mladimi in kreativnimi ljudmi je zame velik izziv. Presrečen sem, da se lahko tudi nenehno učim in eksperimentiram, tako z novimi tehnologijami kot z glasbo,« pravi Cetinski. Pevec je bil vedno korak pred časom, zato bo njegovo pionirsko sodelovanje s podjetjem Qvrse nedvomno zapisano v zgodovino, saj kot prvi glasbenik na območju Balkana odpira vrata v prihodnost in postavlja nove mejnike.