Tomaž barva poletje z avtorsko pesmijo z vonjem po sivki, morju in ravno prav ohlajeni bevandi (VIDEO)

Tomaž Kaligarič je primorski pevec in glasbenik, ki je v preteklosti ustvarjal glasbo tudi kot klaviaturist skupine Gedore. Z nekdanjimi soborci je še vedno v dobrih odnosih (Marko Hrvatin je pri novi pesmi odigral kitaro), a je pred štirimi leti stopil na samostojno glasbeno pot s skladbo Le zase živel bom. Letošnje poletje barva z nekoliko drugačno skladbo, ki bo hitro zlezla pod kožo predvsem ljubiteljem večglasnega klapskega petja ter umirjenega mediteranskega oziroma istrskega melosa.

»Kako sem prišel do sodelovanja s klapo Solinar, še sam v resnici ne vem. Zgodilo se je spontano in tako je še najbolj prav. To niso le odlični pevci, ampak klapa v pravem pomenu besede,« pravi Tomaž.

Pesem govori o tem, da nam življenje vsak dan ponuja nove izzive in ovire, s trdo voljo in željo pa lahko pridemo do ciljev, ki si jih zadamo v življenju, in verjamemo drug v drugega. Člani klape Solinar, ki od leta 2008 združuje pevce iz slovenske Istre, pa so v tem čezmejnem sodelovanju iskali priložnost za utrjevanje žanra, ki nas običajno popelje bolj proti jugu Jadrana, čeprav ima klapsko petje domovinsko pravico tudi v slovenski Istri in zaledju. »Ko nam je Tomaž prvič zavrtel delovno verzijo skladbe, smo jo takoj začutili in se lotili priprave aranžmaja, s katerim raziskujemo in utrjujemo slovenski klapski melos. Upamo, da nam je to uspelo, vsekakor pa verjamemo v to pesem,« pravijo.