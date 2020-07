Tom Cruise snema Misijo nemogoče 7

Ustavljeno snemanje

Potem ko je izbruh epidemije novega koronavirusa februarja letos v Italiji zaustavil snemanje enega od obeh najnovejših delov franšize Misija nemogoče 7 in 8, ekipa zdaj znova lahko snema. V teh dneh so tako dobili dovoljenje za snemanje v britanskem Hertfordshiru, v tamkajšnjih studiih Warner Brosa, kjer nameravajo posneti nekaj filmskih prizorov.Februarja je bilo že vse pripravljeno na začetek snemanja v Benetkah, a je koronavirus pokazal zobe in tako rekoč čez noč ustavil življenje v Italiji. Ekipa, z glavno zvezdo franšizena čelu, se je takrat preselila v Veliko Britanijo, a jih je na Otoku kmalu dočakala podobna usoda. Posneli so le par prizorov, nato pa je izbruh epidemije tudi tam ohromil vse dejavnosti, tudi filmsko. Cruise naj bi takrat načrtoval pregrešno drago postavitev začasne snemalne vasi na opuščenem območju Kraljevega vojnega letalstva v Oxfordshiru, da bi tam, popolnoma ločeni od drugih, v miru snemali sedmi del dobičkonosne zgodbe o Ethanu Huntu, katerega vlogo igra. Načrta navsezadnje menda ne bo uresničil. Enega najbolj nepremagljivih akcijskih junakov in njegovega ustvarjalca je slednjič premagal droben virus.Franšiza Misija nemogoče, katere prvi film smo lahko gledali na velikem platnu davnega leta 1996, je Cruisa ustoličila kot enega največjih v akcijskem žanru. Zvezdnik je iz filma v film navduševal tudi z vratolomnimi akcijskimi podvigi, za katere ni imel dvojnika, ampak se jih je lotil kar sam. Pri Misiji nemogoče 5 je med vzletom visel na strani letala. V Misiji nemogoče: Protokol duh je plezal po najmogočnejšem nebotičniku, slovitem dubajskem Burdž Kalifi ter v 123. nadstropju izvajal kaskaderske točke.Vsi izzivi, ki se jih je tako drzno loteval, se niso končali srečno. Pri snemanju zadnjega filma iz franšize, Misija: Nemogoče − Izpad je skakal z ene strehe na drugo in si zlomil gleženj (kar je, seveda, za nekaj časa ustavilo snemanje), prav nič narejeno pa je visel tudi iz helikopterja. Kakšnih podvigov se 58-letnik loteva v sedmici, naj bi videli že prihodnje leto, vendar je vprašanje, ali se bo premiera res zgodila v časovnih okvirih, ki so si jih zastavili producenti.