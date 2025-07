Tom Cruise bo prejel častnega oskarja (FOTO)

Ameriške filmske nagrade oskar bodo ponovno podelili marca prihodnje leto, upravni odbor Akademije filmskih umetnosti in znanosti pa je odločil, da na 16. podelitvi nagrad guvernerjev Akademije filmskih umetnosti in znanosti podeli častne nagrade za življenjsko delo igralcu in producentu Tomu Cruisu, igralki, producentki in koreografinji Debbie Allen ter scenografu Wynnu Thomasu. Igralka in kantavtorica Dolly Parton pa bo prejela humanitarno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu.

16. po vrsti bodo podelili častne oskarje.

»Letošnja podelitev nagrad guvernerjev bo počastila štiri legendarne posameznike, katerih izjemne kariere in predanost naši filmski skupnosti še vedno puščajo trajne sledi,« je v izjavi povedala odhajajoča predsednica Akademije filmskih umetnosti in znanosti Janet Yang.

»Svet guvernerjev Akademije je počaščen, da lahko tem odličnim umetnikom podeli priznanje. Debbie Allen je pionirska koreografinja in igralka, ki je s svojim delom navdušila več generacij in presegla različne žanre. Tom Cruise je s svojo neverjetno predanostjo filmski skupnosti, gledališki izkušnji in skupnosti kaskaderjev navdihnil vse nas. Priljubljena izvajalka Dolly Parton s svojo neomajno predanostjo dobrodelnim prizadevanjem ponazarja duh humanitarne nagrade Jean Hersholt. Scenograf Wynn Thomas pa je z vizionarskim pogledom in mojstrstvom svoje obrti oživil nekaj najtrajnejših filmov,« je Akademija zapisala v sporočilu za javnost.

62-letni Cruise je bil izbran za prejemnika častnega kipca za svoj prispevek h kinematografiji v svoji 42-letni karieri. V prvih 20 letih svoje kariere se je posvečal filmom, ki so jih spodbujali režiserji, kot so Barry Levinson (Rain Man), Martin Scorsese (The Color of Money), Rob Reiner (A Few Good Men), Cameron Crowe (Jerry Maguire in Vannila Sky), Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut) in Paul Thomas Anderson (Magnolia). Drugih 20 let je posvetil akcijskim filmom, v katerih je sam odigral večino prizorov in akcijskih podvigov. Nikoli ne bo na pretočnih platformah ali v televizijskem filmu, ker si prizadeva biti filmski zvezdnik na velikem platnu.

Debbie Allen bodo nagradili za petdesetletno koreografsko kariero. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Allenovo bodo nagradili za petdesetletno kariero, v kateri je sedemkrat podpisala koreografijo za slovesno podelitev oskarjev. Sodelovala je tudi pri filmih, kot je romantična komedija Pozabi Pariz iz leta 1995. Njeni odrski in televizijski dosežki so obsežni – nominirana je bila za dva tonyja in 21 emmyjev. Nastopila je v serijah Fame, Ragtime, Amistad (s) in v Talentih v belem (Grey's Anatomy).

Thomas, ki je začel delati v newyorškem gledališču, je cenjen scenograf, ki je najbolj znan po obsežnem sodelovanju s Spikom Leejem, ki obsega 11 filmov v 35 letih, od Leejevega režijskega prvenca She's Gotta Have It (1986) do Da 5 Bloods (2020), vključuje pa tudi Leejeva najbolj znana filma Do the Right Thing (1989) in Malcolm X (1992).

Kot pomemben del zapuščine priljubljene pevke country glasbe Dolly Parton so poudarili njene filantropske dejavnosti. Hči človeka, ki se ni nikoli naučil brati, je porabila več milijonov dolarjev, da bi otrokom razdelila več kot 277 milijonov knjig, s čimer želi vzbuditi ljubezen do branja za vse življenje.