To soboto v Žalcu državno Maroltovo srečanje, svojega favorita bo izbralo tudi občinstvo

Državno Maroltovo srečanje 2025 bo osrednji letni dogodek slovenske folklorne dejavnosti, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Na državnem srečanju, ki bo to soboto ob 19. uri v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu, bo zaplesalo devet najboljših odraslih folklornih skupin.

Svojega favorita bo izbralo tudi občinstvo.

Med 160 skupinami iz vse Slovenije so si nastop na državnem odru prislužile KD Celjska folklorna skupina, Odrasla folklorna skupina FD Rožmarin Dolena, Folklorna skupina KD Podgorci, Mladinska folklorna skupina Mengeš, KD Svoboda Mengeš, Folklorno društvo Kres – SMS, Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc – 1. skupina, Akademska folklorna skupina KUD Študent Maribor – 1. skupina, Akademska folklorna skupina France Marolt in Folklorna skupina Leščeček, KD Slavko Osterc Veržej.

Tričlanska strokovna žirija v sestavi dolgoletne strokovne spremljevalke srečanj folklornih skupin pri JSKD, folklornice in plesne pedagoginje, pevke etno zasedbe Katice Tanje Drašler, etnologa in kulturnega antropologa, folklornika, avtorja več nagrajenih folklornih koreografij in strokovnega spremljevalca srečanj pri JSKD Luke Kropivnika ter pedagoga, skladatelja, avtorja glasbenih priredb Primoža Gnidovca bo podelila nagrade za prva tri mesta, svojega favorita bo izbralo tudi občinstvo.