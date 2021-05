To so skladbe, ki so se uvrstile v finale (VIDEO)

Prvi evrovizijski večer je za nami in naši predstavnicise ni uselo uvrstiti v veliko finale. Glede na to, da je prvi polfinalni večer veljal za težjega, so le redki verjeli, da lahko naši Ani uspe. A ne glede na slabe napovedi, je Ana opravila svoj nastop z odliko. Odpela je nekoliko spremenjeno skladbo in presenetila množico v areni Ahoy ter gledalce pred televizijskimi zasloni. A prikazano vseeno ni bilo dovolj, da bi prepričala žirijo in gledalce, v finale so se tako uvrstile Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Ciper, Švedska, Belgija in Ukrajina.