To so nove slovenske glasbene zvezde (FOTO)

Chorus je mlada celjska glasbena zasedba, ki ima rada izzive. Njeno ime izvira iz 70. let, ko sta skupino ustanovila Jože Zore in Albert Završnik, sicer tudi dedka dveh sedanjih članov zasedbe. Novo generacijo sestavljajo sami izkušeni glasbeniki širokega spektra, ki najraje igrajo popularno glasbo.

Tuje in domače uspešnice radi preoblečejo v različne stile, nastaja pa tudi avtorska glasba. Ko stopijo na oder, se povežejo z občinstvom s pomočjo odlične glasbe, pa tudi komunikacije. So idealna skupina za poroke, zaključene družbe, maturantske plese in razne druge prireditve. Pred kratkim smo jih videli in slišali na večjem odru ene od prireditev, kjer so z zasedbo zapele tri izvrstne vokalistke Anja Hrastovšek, Eva Boto in Eva Šolinc z umetniškim imenom Evita, s katero tudi sicer pogosto sodelujejo.

Eva Šolinc se najde v tisočerih projektih.

»Beseda Chorus pomeni refren, to je najboljši del skladbe, ki si ga vsak zapomni. Torej smo chorusi najboljši del vsake zabave, meni pa je prepevanje z njimi v velik užitek, saj na odru takoj najdemo skupni jezik in imam z njimi možnost izvajati zvrst glasbe, ki mi je blizu in za katero sem se tudi izobraževala,« nam je povedala Evita, ki je z odliko končala študij popularne glasbe na londonski University of East.

Chorus so v zadnjem času tako navdušili javnost in po nastopih prejeli veliko pozitivnih odzivov, Gašper Rifelj, ki je tudi sam glasbenik in pevec, pa je o njih povedal: »Skupina Chorus je bila zame največje presenečenje večera, saj igrajo vrhunsko in naredijo res dober žur. Njihova odlična pevka Eva Šolinc je pa razred zase!« Kot kaže, je Chorus zvezda na slovenskem glasbenem nebu, ki vzhaja že drugič, in bodo dobrodošli gostje na marsikateri zabavi.