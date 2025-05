To so glasovi slovenske žirije in poslušalcev: uganete, komu so namenili 12 točk?

Glasove slovenske žirije je v Basel kot peta po vrsti sporočila Lorella Flego. 12 točk je slovenska žirija namenila Italiji, deset pa Avstriji. Slovenski žiriji je letos predsedoval Gregor Strasbergar, sestavljali pa so jo še Ana Soklič, Eva Boto, Jon Vitezič in Urban Koritnik.

Slovenski gledalci in poslušalci so se letos strinjali z žirijo in prav tako Italiji namenili 12, Avstriji pa deset točk. Posameznik je lahko z ene naprave oddal največ 20 glasov, glasovanje pa je bilo možno že od začetka večera naprej.

Italijan Lucio Corsi se je sicer predstavil s pesmijo Volevo essere un duro. Ta si je pravico do nastopa na Evroviziji prislužil, ko je to zavrnil zmagovalec Sanrema Olly.

Avstrijski pevec JJ je s pesmijo Wasted Love slavil na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je potekalo v švicarskem Baslu. Za svoj nastop je skupno prejel 436 točk. Na drugo mesto se je s 357 točkami uvrstil Izrael, Estonija je dobila le točko manj. Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se s pesmijo How Much Time Do We Have Left v torkovem polfinalu ni uspel uvrstiti v sobotni finale. Kot so organizatorji sporočili po koncu tekmovanja, je Slakonja prejel 23 točk in se skupaj z Belgijo uvrstil na 13. mesto.