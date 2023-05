To so člani slovenske žirije, ki Hrvaški ni dala niti ene same točke (VIDEO)

Kdo so ljudje, ki LET 3 niso želeli dati niti ene točke? Podatke smo poiskali na uradni spletni strani Pesmi Evrovizije. Po dostopnih podatkih so bili člani letošnje slovenske žirije Hugo Smeh, Jernej Sobočan Ivanovič, Matjaž Vlašič, Edita Čepin in Lara Baruca.

Producent, glasbeni urednik in avtor uspešnic Hugo Smeh, znan pod umetniškim imenom Hyu, je glasbenik in producent. Za seboj ima dva albuma, prvega z naslovom You Know I Knew je izdal leta 2016, album Made You Make Me pa je izšel dve leti kasneje.

Na Instagramu mu sledi nekaj več kot 2200 ljudi, na YouTubu pa ima 826 sledilcev.

Jernej Sobočan Ivanovič je glasbeni urednik radia Vala 202 in bobnar skupine ŠKM (Štefan Kovač Marko band).

Matjaž Vlašič je slovenski tekstopisec, producent in kitarist. Kariero je začel kot član skupine Pop Design. Je avtor številnih slovenskih uspešnic, med njimi tudi tiste iz leta 2005 z naslovom Če je to slovo.

Slovenski pevki

Edita Čepin je slovenska skladateljica in glasbenica, poznana pod umetniškim imenom Ditka. Uglasbila je poezijo pesnika Ferija Lainščka in skladbe v angleščini objavlja na svojem YouTube kanalu, ki ima tri tisoč naročnikov.

Lara Baruca je Slovenka, ki prihaja iz glasbene družine. Oče Adriano je pevec in kitarist, stric Armando pa bobnar in menedžer priljubljene skupine Platana, poroča Index.hr.