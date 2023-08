To pa je pohvalno: Taylor Swift delavcem razdelila 55 milijonov

Za Taylor Swift se zdi, da je ne more ustaviti prav nič. Že 212 njenih skladb se je znašlo na Billboardovi lestvici sto največjih hitov, za las bolje je to uspelo le raperju Draku. Zaradi skladb z albuma Midnights iz lanskega leta je postala prva glasbenica, ki je zasedla kar vseh prvih deset mest na Billboardovi lestvici 100 najboljših skladb.

Z najnovejšim albumom Speak Now (Taylor's Version), ki je v etru zadonel na začetku julija, pa si lasti še lento izvajalke z največ albumi na prvem mestu ameriških glasbenih lestvic. Da bo njena svetovna turneja Eras Tour, ki jo je spomladi začela na drugi strani luže, uspeh, torej ni bilo dvomiti. A verjetno si tudi Taylor v niti najbolj divjih fantazijah ni zamišljala, da zna z njo prebiti magični mejnik milijarde dolarjev zaslužka. Takšne so vsaj napovedi. Če se bodo uresničile, ji zna turneja prinesti kar 1,4 milijarde, s čimer bo pošteno prekašala dozdajšnjega rekorderja Eltona Johna, ki je s svojo najbolj dobičkonosno turnejo (in najbolj dobičkonosno med vsemi glasbeniki) zaslužil 939,1 milijona ameriških zelencev.

Taylor Swift piše zgodovino. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ključno je sodelovanje

Preskakuje med različnimi glasbenimi žanri, v pesmih pa se prepletajo čustvenost, plesnost in akustičnost. To naj bi bil recept za Taylorin neverjetni uspeh. A čeprav je ustvarjanje lahko precej individualen proces, se pevka zaveda, da je v glasbeni industriji ključno sodelovanje. Naj ima še tako izvrstne skladbe, brez zaledja manjše legije delavcev – od spremljevalnih vokalov in plesalk, scenografov, kostumografov in zvočnih tehnikov do postavljalcev odra in tovornjakarjev – turneje pač ni mogoče izpeljati. Brez njih ne bi bilo šova, o katerem govori ves svet. In to jim je sklenila tudi pokazati.

Njenega koncerta ni zamudila niti Jennifer Garner. FOTO: Osebni arhiv

1,4 milijarde naj bi ji navrgla zadnja turneja.

Ne le z besedo zahvale, ampak z zajetnim bonusom. Med vse, ki so ji pomagali pri izvedbi doslej ameriškega dela svetovne turneje, je menda razdelila kar 55 milijonov dolarjev nagrade. Kako je to radodarno finančno spodbudo razdelila, ni znano, a tovornjakarjem, ki ji z enega prizorišča na drugo prevažajo opremo, naj bi se zahvalila s kar sto tisočaki vsakemu. In teh naj bi bilo okoli petdeset, kar preračunano pomeni pet milijonov zgolj za njih. Skupaj z mastnim čekom pa je vsakemu na roke napisala tudi pismo zahvale.

Ameriški del turneje gre počasi h koncu. Jeseni bo krenila v Latinsko Ameriko, prihodnje leto pa prihaja tudi na našo celino. Skupno bo na petih celinah pela na več kot 130 koncertih, na vsakem pa postreže s 44 skladbami.