To nedeljo se po žalostni izgubi vračajo: peli bodo Bogdanu v spomin (FOTO)

Dobra dva meseca po smrti Bogdana Gerka, najbolj prepoznavnega pevca, vodje in avtorja številnih skladb Primorskih fantov, bo na Lonki v Izoli to nedeljo ob 20. uri poseben glasbeni dogodek oziroma koncert, posvečen njemu v spomin. Na njem se bodo Primorski fantje, ki nadaljujejo glasbeno pot, s številnimi glasbeniki iz Primorske spomnili Bogdana in njegovih pesmi, ki jih je bodisi ustvaril bodisi pel.

Bogdan Gerk se je po hudi bolezni poslovil 21. marca letos. FOTO: arhiv ansambla

100 glasbenikov bo skupaj nastopilo v Izoli.

Primorski večer Bogdanu v spomin, kot so ga poimenovali, bodo poleg Primorskih fantov – Ivice Vergan, Nika Polesa, Maksima Vergana in Jana Čekade – soorganizirali tudi Center za kulturo, šport in prireditve Izola ter izolska občina, saj je bil Gerk dolga leta tudi izolski svetnik, ki je za občino in občane naredil veliko dobrega. Občina je Primorske fante pred leti nagradila s plaketo mesta Izola za poseben prispevek k turističnemu razvoju mesta in jim podelila naziv ambasadorjev mesta.

Vsem nam je večkrat naročil, da mora ansambel delovati naprej, tudi če on ne bo več zmogel.

Najpomembnejše sporočilo Primorskih fantov tačas je, da bodo nadaljevali svoje poslanstvo in še naprej razveseljevali ljudi z glasbo, četudi bodo poslej na odru le štirje. To je bila namreč Bogdanova velika želja, ki jo je večkrat izrazil tudi v času, ko se je bojeval s hudo boleznijo. »Bogo je z nami zadnjič nastopal 10. septembra lani, za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini. Potem ni več zmogel biti z nami, čeprav smo imeli še nekaj potrjenih terminov za nastope, jih nismo odpovedali, temveč smo jih odigrali Ivica, Maksim, Jan in jaz sami. Ves čas smo upali, da se bo Bogo vrnil med nas, a žal se to ni zgodilo, bolezen je bila močnejša. Je pa vsem nam, še posebno pa Ivici, večkrat naročil, da mora ansambel delovati naprej, tudi če on ne bo več zmogel … Zato zdaj izpolnjujemo njegovo željo in sporočamo vsem, da bomo še peli in igrali. Poletna sezona se že polni, tako da bo veselo. Čeprav Bogdana ne bo več z nami na odru, pa bo na vsakem nastopu z nami v naših srcih. Tak, kot je bil. Preprost, iskren, hudomušen in dobrosrčen. Zato mu poklanjamo tudi Primorski večer, ki naj bi postal tradicionalen in ga bomo vsako leto organizirali zadnji vikend v maju,« je za Slovenske novice povedal harmonikar Niko Poles, ki bo na koncertu nastopil tudi s svojim istoimenskim orkestrom harmonik.

Orkester Nika Polesa je nedavno nastopil na Bledu, v nedeljo, 28. maja, pa bo igral tudi v Izoli. FOTO: arhiv ansambla

V Izoli bo skupaj nastopilo več kot 100 glasbenikov. Zapeli bodo Mešani pevski zbor Sežana, Kompanija Izolana, pa Don Allen iz Pivke, zamejski Slovenec Aleksi Jercog s prijatelji, primorska glasbena skupina Ku Adn iz Brkinov, pa klapa Semikanta, skupina osmih mladeničev, ki prihajajo iz različnih vasi koprskega in izolskega zaledja, tam pa bodo tudi člani skupine Ne me jugat s Petrom Škerjancem. Kot je povedala Ivica Vergan, gre za podmladek, ki so mu bili Primorski fantje vedno za zgled in so jih hodili redno poslušat tudi v izolsko Riviero, kjer so Primorski fantje dolga leta redno nastopali. »Bogdan je zapustil veliko skladb, ki še niso posnete, in mi naročil, naj ne ostanejo v kakšnem predalu. Resnično je bila njegova želja, da igramo naprej in še posnamemo tudi kakšno njegovo pesem. Veseli in ponosni smo, da bomo šli naprej po poti, ki jo je začrtal, in bomo na tak način njegovo zapuščino predajali naprej vsem, ki od nas pričakujejo, da bomo še ustvarili kaj lepega,« je misli sklenila pevka Ivica Vergan, Bogdanova dolgoletna sopotnica. Spominski glasbeni večer v Izoli bosta v celoti posnela Radio Koper in Galeja TV, povezoval pa ga bo Vinko Šimek, dolgoletni prijatelj Primorskih fantov.

Mimogrede, Primorski fantje bodo letos nastopili tudi na Pivu in cvetju v Laškem, in sicer v soboto, 15. julija, na graščinskem dvorišču v Laškem.