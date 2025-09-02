ŠEST PEVK

To je prva ženska klapa pri nas

Klapa Fritule iz Kopra je bila ustanovljena leta 2012.
Fotografija: Ženska klapa Fritule FOTO: OSEBNI ARHIV
Ženska klapa Fritule FOTO: OSEBNI ARHIV

J. M.
02.09.2025 ob 13:10
J. M.
02.09.2025 ob 13:10

Tudi slovenska Istra ima svojo klapo – in to žensko. Danes jo sestavlja šest pevk, Gorana Japelj Bezjak, Sabina Grižon, Jasmina Čuturić, Helena Skočir, Diana Vručinić in Sonja Rijavec. Pele so že s Terezo Kesovija, Goranom Karanom in Vladom Kalemberjem, sodelovale s Klapo Ošjak ter posnele videospot z Janesom Vlašićem. Posebej so ponosne na sodelovanje z Rudijem Bučarjem, ki jim je pisan na kožo.

Pojejo dalmatinske pesmi, veliko pa tudi istrske napeve, predvsem Bučarjeve priredbe. Z njim sodelujejo tudi kot spremljevalne pevke pri dveh njegovih novih pesmih, ki bosta izšli na prihajajočem albumu. Vadijo dvakrat tedensko, občasno pa k vajam povabijo strokovnjake za solo petje in klapsko petje, da izpopolnjujejo svoje znanje. Šestega septembra bo v Taverni Koper že 7. Festival klap, na katerem bodo gostile vrhunske klape iz Slovenije, Istre in Dalmacije. Seveda bo nastopila tudi njihova klapa, saj je organizatorka festivala.

