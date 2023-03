To je prva skladba Saše Lendero po ločitvi od Mihe Hercoga (VIDEO)

Zadnje leto za pevko Sašo Lendero zagotovo ni bilo najlažje. V njenem razmerju z glasbenim producentom Miho Hercogom, s katerim sta bila par več kot dvajset let, je namreč zaškripalo, par pa je na začetku leta tudi javno oznanil, da se ločujeta po dobrem letu in pol zakona.

Saša je priznala, da ji je bilo izjemno hudo, a se kljub hudi srčni bolečini ni predala. Da se je že postavila na noge, dokazuje njena nova skladba, prva, ki jo je v svet poslala po ločitvi. Na dan žena je namreč predstavila pesem z naslovom Ta noč je naša (O, ja, ja), s katero tokrat slavi prijateljstvo in poudarja, da je življenje polno lepih trenutkov – včasih se ustvarijo sami, včasih pa si jih moramo pričarati. »Ta noč je naša (O, ja, ja) je nastala v sodelovanju z Miho Hercogom, avtorjem glasbe in aranžmaja, sama struktura pa po svoje simbolizira ritem življenja. Kot življenje, ki svoj ritem in vzdušje menja takrat, ko to najmanj pričakuješ,« razloži Saša.

Medtem ko se začne v stilu (mehiškega) valčka, zelo kmalu doživi močan stilski in ritmični preobrat ter tako postane energična pop skladba. »Večina mojih poslušalcev je tokrat pričakovala čustveno izpovedno pesem v stilu Ne grem na kolena, s katero bi obračunala z enim obdobjem svojega življenja. A trenutno potrebujem pesem, ki mi da energijo in ki slavi tiste lepe trenutke življenja,« pravi pevka in doda, da to vseeno ne pomeni, da izpovedne pesmi ne bo.

Saša pravi, da glasba celi vse rane.

»Neverjetno število ljudi mi je v tem času pisalo, da gredo čez podobne preizkušnje kot jaz. Skladbo želim tako posvetiti tudi njim in srčno upam, da jih navda z novo energijo in upanjem. Glasba celi rane in nas opominja, da gre življenje vedno naprej,« še pove pevka. Tako kot je živahen drugi del skladbe, je živahno tudi vzdušje v novem videospotu. V njem lahko poleg zapeljivih plesalk in zabavnih natakarjev vidimo tudi Ruska Richija, znanega slovenskega izvajalca, ki kot del spremljevalnega banda skrbi za zabavo. Kot smo izvedeli, se je zabava nadaljevala tudi med premori, zaradi česar je Saša dan označila kot dan glasbe, in ne dan snemanja videospota.