To je neutrudni raziskovalec, ki premika meje: v življenju napisal, produciral in režiral približno 70 filmov (FOTO)

Najstarejši in eden od velikih petih mednarodnih filmskih festivalov bo v Benetkah v 82. izvedbi potekal konec avgusta in na začetku septembra. Prestižnega zlatega leva za življenjske dosežke bo dobil pionir novega nemškega filma, predvsem režiser, vendar tudi producent, scenarist, igralec, režiser oper in pisatelj Werner Herzog.

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Herzoga opisal kot neumornega raziskovalca, ki je v karieri premikal meje filma in pripovedovanja zgodb. Med njegovimi izdelki je izpostavil filme Znaki življenja, Vampir Nosferatu, Aguirre, srd božji, Fitzcarraldo, Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli.

»Vedno sem se trudil biti dober vojak filma in to se mi zdi kot odlikovanje za moje delo. Hvala,« se je na novico o nagradi odzval 82-letni filmar. Trenutno na Irskem snema film Bucking Fastard (snemal naj bi ga tudi v Sloveniji), v katerem igrata sestri Rooney in Kate Mara. Herzog je režiser in scenarist filma, ki temelji na resnični zgodbi o britanskih enojajčnih dvojčicah Fredi in Greti Chaplin, ki sta na začetku 80. let prejšnjega stoletja za kratek čas doživeli tabloidno slavo, ko sta se ljubezensko zapletli s sosedom, ki je nazadnje proti njima iskal sodno prepoved približevanja. Chaplinovi naj bi bili edini dvojčici, o katerih je potrjeno, da sta govorili sinhrono. Nenavaden naslov filma je njun besedni spodrsljaj, ki sta ga sočasno izrekli na sodišču. (Izreči sta namreč hoteli psovko, vendar sta sočasno zamešali prvi črki besed).

Herzog se je pri nas ustavil že leta 1974, ko je posnel izjemen dokumentarni film Velika ekstaza rezbarja Steinerja, v katerem je spremljal švicarskega smučarskega skakalca Walterja Steinerja na tekmi v Planici.

Pred kratkim je končal v Afriki posneti dokumentarec – tudi temu se intenzivno posveča – Ghost Elephants, novi animirani film po njegovem romanu Somračni svet (The Twilight World/Das Dämmern der Welt) je še v nastajanju. »Nisem še končal,« je povedal o nadaljnji karieri.

Letošnji nagrajenec, ki je poročen s tretjo ženo in ima tri otroke, je bil rojen leta 1942 v nacistični Nemčiji s priimkom hrvaške mame Stipetić. V Herzoga se je preimenoval po očetu Nemcu. Odraščal je v odmaknjenih Bavarskih Alpah. Za film se je sicer začel zanimati pri 15 letih. Ker je imel težave pri iskanju financerjev, je v zadnjih letih srednje šole delal v nočni izmeni kot varilec v jeklarni. Potoval je peš, prvi telefonski klic je opravil pri 17 letih, prvi film pa je objavil pri 19 letih. Za tem je opustil študij zgodovine in književnosti in se povsem posvetil filmu. V življenju je napisal, produciral in režiral 70 filmov. Uprizoril je ducat oper, med drugim v Bayreuthu in milanski La Scali. Ustanovil je tudi svojo filmsko šolo Rogue.

»Nisem še končal,« je povedal o nadaljnji karieri. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Beneški filmski festival bo med 27. avgustom in 6. septembrom. FOTO: Marco Bertorello/Afp

S Klausom Kinskim je posnel pet filmov. FOTO: Press release

Njegov najbolj znani film je najbrž Vampir Nosferatu (Nosferatu – Phantom der Nacht, 1979), predelava nemega filma iz leta 1922, ki je nastal na podlagi romana Drakula (Dracula, 1897) irskega pisatelja Brama Stokerja. Upodobil ga je večinoma vedno izvrstni igralec – in mnogo manj izvrstna oseba – Klaus Kinski, s katerim je Herzog posnel pet filmov, njegova ljubezen pa je bila Isabelle Adjani.

Čeprav je bil Herzog aktiven predvsem za kamero, je bil pogosto pred njo. Tudi mlajši ljubitelji filmov so ga v tej vlogi spoznali kot glavnega negativca, psihopatskega ruskega mafijca Zeka v hollywoodski uspešnici Jack Reacher (2012), kjer je naslovni lik upodobil Tom Cruise.