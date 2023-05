To je japonska senzacija, ki igra tudi Avsenikove melodije (FOTO)

Skupina Tokio Spitzbuam iz Japonske, ki jo je navdušil zven naše harmonike, pa tudi lepote naše Slovenije, je lani prvič, na pobudo glasbenika Jerneja Brileja, obiskala našo deželo in ta jih je povsem očarala. Gre za glasbenike iz Japonske, ki so se zaljubili v Avsenikovo glasbo, ko so polke in valčke poslušali na portalu youtube.

Janez Per z Evo Šolinc in pevko Alpskega kvinteta Majo Šturm Razboršek.

Klarinetist Ado Kihara, vodja skupine Tokio Spitzbuam, se je prvič srečal z narodno-zabavno glasbo na prireditvi Oktoberfest na Japonskem, in ker mu je bila všeč, je sčasoma sestavil kvintet. Začetki so bili nenavadni, saj na Japonskem polk in valčkov seveda ne poznajo, zato je trajalo nekaj časa, da so se uigrali, nato pa so začeli tudi nastopati. Maja lani so, na povabilo glasbenika Jerneja Brileja, prvič obiskali Slovenijo in bili gostje svetovnega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko. Brilej je goste pospremil tudi v Begunje na Gorenjskem, kjer so se srečali s Sašem Avsenikom.

Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, z Janjo Ulaga in Vinkom Šimekom, ki sta povezovala letošnji Alpski večer.

V Mengšu so obiskali Janeza Pera, vodjo Alpskega kvinteta, in povabil jih je na letošnji Alpski večer. Japonce je Slovenije povsem očarala. Pa ne le glasba in naravne lepote, temveč tudi kulinarika. Da so bili deležni občudovanja številnih gostov tudi iz tujine, ki redno prihajajo v Bohinjsko Bistrico, kjer že nekaj zadnjih let potekajo alpski večeri, najbrž ni treba posebej poudarjati. A ne le tam, glasbeniki iz Japonske, ki so pri nas prava senzacija, so priredili koncert tudi v Zabukovju nad Sevnico, gostili pa so jih na Turistični kmetiji Grobelnik.