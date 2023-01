To je izjemno obdobje za Darjo Gajšek (VIDEO)

V zadnji redni oddaji V petek zvečer, ki je bila na sporedu zadnji petek v minulem letu, smo po dolgem času skupaj videli tudi Darjo Gajšek in Blaža Švaba, ki sta svoji voditeljski karieri pred televizijskimi kamerami začela v oddaji Slovenski pozdrav. Ko so televizijci zasnovali koncept novih glasbeno-zabavnih oddaj V petek zvečer, Darje ni bilo več ob Blažu, je pa simpatična voditeljica in glasbenica dobila svojo oddajo Zimski in Poletni pozdrav.

Nedavno se je z možem Alenom in hčerko Emo preselila v novo hišo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zdaj, ko oddaje V petek zvečer ni na sporedu, bodo gledalci kmalu videli novo sezono oddaj Zimski pozdrav, ki bo prvič letos na sporedu v petek, 3. februarja. Kot rečeno pa se je Darja Gajšek kot glasbena gostja pojavila v oddaji V petek zvečer, ki jo modrijan Blaž zdaj vodi z Melani Mekicar. A ni bila sama, z njo so bili tudi fantje ansambla Spev. Potem ko sta si Blaž in Darja izmenjala nekaj laskavih besed, so spevovci z Darjo zapeli pesem Sonce mojih dni, ki so jo v originalu izvajali Simona Weiss in Slapovi. S fanti ansambla Spev, ki prihaja iz Šaleške doline in je na sceni dve desetletji, je Darja moči združila prvič. A glede na to, kako zelo so navdušili vse poslušalce, mnogi upajo, da ne tudi zadnjič.

»Izjemno sem vesela odziva poslušalcev na to pesem, ki je res zelo lepa in mi je bila vedno zelo pri srcu,« je po uspešnem nastopu dejala Darja Gajšek, ki je lani sicer veliko nastopala, obenem pa je bila vpeta v gradnjo hiše, v katero se je s svojim Alenom in hčerkico Emo preselila tik pred božičem. Njihovo veselje ob selitvi je bilo neizmerno, simpatična voditeljica pa nam je zaupala, da je prvo noč potočila nekaj solzic.

»Preden sva se z Alenom odpravila spat, so mi po licu začele teči solze. Ja, zajokala sem kot otrok. Alen me je začudeno pogledal in vprašal, kaj mi je. Povedala sem mu, da sem tako vesela, da sva dosegla želeni cilj. Hkrati sem podoživela trenutke iz otroštva, ko so moji starši z veliko odrekanja zgradili hišo, v katero smo se preselili, ko sem imela deset let,« je z nami delila prve občutke v novi hiši.