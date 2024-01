To je film, ki ima letos največ nominacij za oskarja

Oppenheimer ima letos največ nominacij za oskarja, in sicer 13, tudi za najboljši film. Poleg njega so v tej kategoriji nominirani še American Fiction, Anatomija padca, Barbie, Bartonova akademija, Morilci cvetne lune, Maestro, Pretekla življenja, Nesrečna bitja in Interesno območje.

96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec

Za oskarja za najboljšega režiserja oziroma režiserko so nominirani Jonathan Glazer za Interesno območje, Yorgos Lanthimos za Nesrečna bitja, Christopher Nolan za Oppenheimerja, Martin Scorsese za Morilce cvetne lune in Justine Triet za Anatomijo padca.

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Bartonova akademija), Cillian Murphy (Oppenheimer) ter Jeffrey Wright (American Fiction).

Za oskarja za najboljšo igralko so nominirane Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Morilci cvetne lune), Sandra Hüller (Anatomija padca), Carey Mulligan (Maestro) ter Emma Stone (Nesrečna bitja).

Podelitev oskarjev bo letos že četrtič vodil ameriški komik Jimmy Kimmel.