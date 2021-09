To je ansambel, ki med nastopom naredi galamo (FOTO)

Med nastopom na odru športne dvorane v Dupleku, kjer se je odvijal letošnji festival. FOTO: Mojca Marot

2016.

so trije fantje začeli prve vaje.

Valček Jočem zazrt v zvezde je tretja avtorska skladba Ansambla Galama iz Poljčan, ki so ga štirje fantje prvič zaigrali na letošnjem vurberškem festivalu in zanj prejeli nagrado občinstva.Besedilo je napisal, ki je vanj vnesel osebno izpoved fanta, ki ga je dekle zapustilo, on pa še vedno upa, da se bo nekoč vrnila k njemu. Gre za čustven valček, ki ga je uglasbil harmonikar ansambla, za aranžma pa je poskrbel. Skladbo so fantje, poleg že omenjenega Mihe Kropca so v zasedbi šein, izdali pri založbi Trstenjak, videospot pa so posneli pod taktirko»Festival Vurberk je bil za nas prvi festival sploh, ki smo se ga udeležili, zato smo kot debitanti še bolj veseli, da smo že prvič osvojili nagrado. In to nagrado občinstva. Festival je bil izjemen, saj so nastopili sami odlični ansambli, s katerimi smo takoj našli sinergije, si izmenjali izkušnje in tudi skupaj zaigrali. To pa je tudi najpomembnejše,« nam pove Kropec, ki je tudi vodja. Seveda smo ga pobarali, kako so izbrali ime. »Ideja se je porodila našemu kitaristu Klemnu Smogavcu in njegovemu očetu, ko sta neko noč razglabljala ure in ure ob kozarčku rujnega. Ni pa znano, ali sta ob tem delala tudi galamo,« nam smeje pove Kropec. Sicer pa so si fantje značajsko, kot pravijo, zelo različni, pri ustvarjanju glasbe pa precej podobni, saj imajo radi domače viže.Najstarejši član Miha Mohorko, ki poje drugi bas in igra klaviature, v prostem času rad igra tudi harmoniko, se sprehaja s psom, najbolj pa obožuje kurente, zato nobeno leto ne zamudi kurentovanja. Kitarist in pevec drugega tenorja Klemen Smogavec od jutra do noči skrbi za živali na kmetiji, njegov hobi pa je izdelovanje iz lesa. Filip Frešer, najmlajši član, ki igra bariton in bas kitaro ter poje prvi bas, pa v prostem času rad igra odbojko in nogomet, igra tudi harmoniko.Mladi in zagnani harmonikar Miha Kropec, ki poje prvi tenor, se odlično znajde tudi za bobni, v prostem času pa rekreativno trenira boks. Zato se fantom najbrž ni dobro zameriti.Sprva trije so imeli prve vaje leta 2016, ko sta Klemen in harmonikar Miha v srednji šoli spoznala še Filipa, potem se jim je pridružil še pevec Miha Mohorko in takrat so uradno začeli nastopati kot Ansambel Galama.Prvo skladbo z naslovom Jagoda, katere avtorji so isti kot pri nagrajenem valčku, so posneli v drugi polovici leta 2020, torej v času korone, tako kot tudi drugo z naslovom Moja klepetulja, ki pa so jo javnosti prvič predstavili aprila letos. Avtorja te hudomušne polke sta modrijan(glasba) in(besedilo), aranžmaja pa Švab in Orešar skupaj. »Sem nekajkrat poskusil, a pri tebi sem takoj oplel, misija nemogoče, da bi do besede kdaj prišel! Ker tvoja sladka usteca nikoli ne utihnejo in očke radovedne prav ničesar ne spregledajo. Ni kos klepetulja ti nobena, med vsemi številka si ena …« pojejo v navihani skladbi. A ne poročajo, ali so si s tem besedilom nakopali kakšno galamo klepetavih deklet.