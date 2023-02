Tiya (11) je uresničila svoje sanje (VIDEO)

Novembra 2011 rojena pevka Tiya, ki prihaja iz Ruš, je že zelo zgodaj s pozibavanjem ob dobri glasbi in vriski nakazala, da jo glasba izjemno navdušuje. Njena najljubša igrača je bil otroški mikrofon, brez katerega ni šla nikamor. Z osmimi leti je začela obiskovati ure solopetja.

Strast do petja pa še vedno kaže na vsakem koraku in izkoristi vsako priložnost za petje in razveseljevanje ljudi. Zgodaj je izrazila tudi željo, da bi posnela svojo pesem, in ta se ji je pred mesecem dni uresničila.

Posnela je pesem z naslovom Sanje so resničnost, ki sta jo ustvarila Marjeta Urbanič Rudolf in Tomas Urbanič Rudolf, slednji je poskrbel za aranžma. Tiya s pesmijo sporoča vsem ljudem, da lahko svoje sanje in želje z močno voljo in trudom vedno uresničimo, le obupati ne smemo.