Tisoč koncertov za Mi2, zdaj bodo osvojili to legendarno prizorišče

MI2 je skupina, ki je svojo glasbeno pot začela kot duo in se kot polnokrvna zasedba formirala na prelomu tisočletja. V dobrih 27 letih je dobila status ene najvidnejših slovenskih rock skupin in svojo glasbo razširila po vseh koncih naše domovine ter postregla s številnimi, danes že ponarodelimi skladbami.

Mi2 so v vseh teh letih koncertirali že povsod, nastopili na bolj ali manj vseh slovenskih festivalih in tistih manjših, tudi priložnostnih, prizoriščih. Nekje, verjeli ali ne, pa še niso igrali samostojno – Križank še niso osvojili. Letos je čas še za to črtico, in sicer bo skupina v petek, 12. maja, v poletnem gledališču Križanke v Ljubljani odigrala svoj tisoči koncert. Kot se za takšen jubilej spodobi, bo koncertni repertoar pester in bogat. Na njem se bodo znašle tako novejše pesmi kot najudarnejše skladbe iz več kot četrt stoletja dolge zgodovine skupine, priložnost pa bo dobil tudi kakšen redkeje slišan biser.

V njihovi standardni šestčlanski zasedbi, morda pa še s kakšnim presenečenjem, se nam maja torej obeta konkretna doza rock'n'rolla, praznovanju pa se bo priključila tudi založba ZKP RTV, ki je v času največjega o pandemičnega zaprtja preživela 50-letnico svojega delovanja, zdaj pa že pogumno stopa v šesto desetletje.