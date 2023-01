Tin in Urška ustvarila film in se razšla (FOTO)

V začetku letošnjega leta se je kot požar razširila novica, da sta se razšla komik Tin Vodopivec in pevka Urška Majdič, ki sta bila par od leta 2017, pred tremi leti pa se jima je rodil sin Kris Maj. Njune oboževalce je za trenutek zaskrbelo, saj sta Tin in Urška že pred časom napovedala, da v kinematografe prihaja njun prvi skupni film Nekaj sladkega, ki bo luč sveta ugledal na praznik zaljubljenih.

V glavnih vlogah sta večkrat nagrajeni igralec Saško Kocev in Jelena Jovanova, ki je nastopila v filmu Angeline Jolie V deželi krvi in medu.

Tin in Urška pravita, da razlogov za skrbi ni, saj sta v odličnih odnosih in kljub razhodu ostajata prijatelja, poleg tega si poleg starševstva delita več skupnih projektov, največji je nedvomno omenjeni film, ki ga je Tin režiral, z Urško pa sta napisala scenarij. Oba sta tudi zaigrala, v glavnih vlogah pa so še Saško Kocev, Jelena Jovanova, Ula Furlan, Tina Gorenjak, Nik Škrlec, Luka Korenčič, Oriana Girotto, Ana Ribič, Ranko Babić, Sašo Đukić, skupina Joker Out, Karim Merdjadi, Boris Kobal, Gašper Bergant, Aleš Novak, Alen Podlesnik, Jure Rajšp, Vid Sodnik, Zinaida Dedakin, Nikola Silić, Aleksandar Mikić in drugi.

Glasbo in besedilo za naslovno skladbo I Just Know je napisala Urška, pesem pa je nastala iz glasbene teme, ki je bila napisana, ko je bil scenarij še v osnutkih. Glasbena tema se vije in razvija ves film in ves čas spremlja glavno junakinjo, ji govori, naj sledi svojim občutkom ter naj se prepusti.

Med snemanjem videospota za skladbo I Just Know

»Neskončno sem uživala v skladanju glasbe za film, čeprav je bil to največji izziv do zdaj. Bilo je sprotno raziskovanje in odpiranje novega obzorja. Imela sem pripravljene glasbene teme in demote, material pa sem nato zaupala Leonu Firštu, ki je mojstrsko realiziral in naredil aranžmaje,« je Urška Majdič - Uma povedala o delanju glasbe za film. Posebnost videospota je prepletanje posnetkov Urške in kitarista Klemena Čampe iz studia s prizori iz filma. Posebnost videospota je namreč to, da so ga snemali s pomočjo zelenega platna, pred katerim je Urška v prazno improvizirala, v produkciji pa jo je Matej Sušnik vstavil v filmske prizore.