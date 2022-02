Timi Zajc najboljši baritonist med skakalci

Timi Zajc, eden naših odličnih smučarskih skakalcev, ki se je iz Pekinga z letošnjih olimpijskih iger vrnil z dvema olimpijskima medaljama, zlato iz ekipne mešane tekme in srebrno z moške preizkušnje, je imel v zadnjem obdobju bolj malo časa za prostočasne dejavnosti.

A brez skrbi, v domači vasici Hramše, kjer ga je minuli teden pričakala množica domačinov, sorodnikov in prijateljev, ki so mu želeli stisniti roko in si od blizu ogledati medalje, je dokazal, da še vedno odlično igra tudi na bariton. Tega je prijel v roke in zaigral Avsenikovo Na Robleku skupaj s člani Ansambla Slovenski zvoki, s katerimi je pred tremi leti posnel Planiško polko, posvečeno prav njemu in drugim slovenskim skakalcem. Čeprav je še do lani s Slovenskimi zvoki igral tudi Timijev oče Boštjan Zajc, pa je ta lani prenehal aktivno igrati.

Timi je najboljši glasbenik med našimi skakalci. FOTO: REUTERS

Sicer pa je v Hramšah tudi sedež Ansambla Okajeni muzikanti, katerega harmonikar Grega Podpečan je celo Timijev sosed. Grega je povezoval celoten sprejem in povedal precej šal, ki so nasmejale celo predsednika družbe BTC Jožeta Mermala, ki je Zajcu prišel izrazit podporo tako osebno kot tudi kot sponzor. »Timi Zajc je zagotovo najboljši baritonist med skakalci in najboljši skakalec med glasbeniki,« je na družabno omrežje zapisal še en znani glasbenik, harmonikar Viki Ašič.

»Ampak ni edini. Imamo med skakalci še enega odličnega glasbenika, ki poje in igra kitaro. To pa je Žiga Jelar,« pa je k temu dodal Bojan Lugarič, vodja Slovenskih zvokov. Mimogrede, s pevko Tadejo Avbreht je na odru v Hramšah stal tudi njen dobri dve leti star sinek Jaka, ki si tako očitno že nabira glasbeno kilometrino.