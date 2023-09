Tilen Lotrič dosegel velik uspeh: zmagal je v rodni Makedoniji

Slovenski glasbenik makedonskih korenin Tilen Lotrič se je nedavno s festivala v makedonskem Ohridu – Ohrid festa, ki je letos slavil 30. jubilej, vrnil z zmago.

»Presrečen sem in še vedno pod globokim vtisom. Prvič sem namreč zapel na odru svoje rodne države. Stati na odru, na katerem so v preteklih letih stala že vsa velika glasbena imena, to pa je bila tudi zame pika na i. Ko sem stopil na oder in iz rok organizatorjev prejel nagrado grand prix, glavno nagrado žirije in publike za pesem Zauvjek moja, sem ostal brez besed,« je vtise s festivala strnil Lotrič, ki je lani nagrado grand prix z isto pesmijo osvojil tudi na hrvaškem festivalu DarFestival in prav tako navdušil žirijo in občinstvo. Takratni uspeh mu je prinesel nastop v letošnjem finalu festivala Marco Polo avgusta na Korčuli. Na tem festivalu je lani prvič nastopil pod imenom Angelo, letošnji nastop na Ohrid festu pod tem imenom pa je bil zanj že tretji. Glasbo za skladbo Zauvjek moja je skomponiral Goran Šarac, besedilo je delo Roberta Pilepiča, pod aranžma pa se podpisuje Aleksandar Valenčić.

Tilen Lotrič nastopa pod imenom Angelo.

Navdušil publiko in vse prisotne strokovnjake

Tilen je tokrat navdušil tako občinstvo kot tudi strokovno žirijo, ki mu je podelila veliko nagrado festivala grand prix. V komisiji je bila znana glasbenica Neda Ukraden, ki je Lotriču namenila vseh 12 točk, zaradi česar je bil še posebno počaščen, saj je prav Neda njegova velika glasbena vzornica in pevka, s katero si nekoč želi nekoč skupaj zapeti na odru. Sicer pa je Tilen prvi glasbenik iz Slovenije, ki je slavil zmago na omenjenem festivalu. Pred leti je na njem slavila tudi naša glasbena diva Helena Blagne.

Z vzornico Nedo Ukraden, ki mu je podelila vseh 12 možnih točk.

Njegova pesem se že vrti tako na hrvaških kot tudi slovenskih radijskih postajah. »Sem eden redkih Slovencev, ki izdajajo glasbo v dveh glasbenih hišah: Menart Slovenija in Menart Hrvaška,« pove Lotrič z umetniškim imenom Angelo. To ime mu očitno prinaša srečo. Po festivalu je našemu Angelu polaskal tudi Šarac: »Kar je res, je res. Ne le da je Angelo navdušil publiko in vse prisotne strokovnjake, bilo mi je rečeno, da je najboljši slovenski pevec, ki se je pojavil od časov Ota Pestnerja in Splitskih festivalov.« Tilen Lotrič, ki zdaj osvaja tudi najprestižnejše nagrade na tujih odrih, se je prvič pojavil na odru šova Slovenija ima talent.