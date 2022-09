Tiho odprtje mariborskega festivala; poglejte, kdo od znanih je bil tam (FOTO)

Festival Maribor, katerega zametki segajo v leto 1964, ko so na mariborskem gradu zaživeli večeri baročne glasbe, kar se je prelevilo v festival baročne glasbe in v letu 2008 pod taktirko Brigite Pavlič postalo eden najkakovostnejših slovenskih festivalov, je mariborski muhasti in predvsem deževni september dvignil iz spanca.

Veleposlanik Milan Predan in novinarka Darka Zvonar Predan sta, kadar sta doma v Mariboru, vedno prisotna na kulturnih prireditvah.

A v tišini in skoraj neslišno je odprtje v četrtek poskrbelo, da so v štajersko prestolnico prišli najboljši. Alexander Gadjijev, najboljši pianist na svetu, je v spremstvu simfonikov SNG Maribor in pod taktirko mednarodno uspešne dirigentke Gianne Fratte s svojimi interpretacijami požel stoječe ovacije. Med publiko sta bila najboljši nogometaš slovenske Prve lige vseh časov Marcos Tavares in partner Frattove Piero Pelu, bolj znan kot strog žirant italijanskega Voicea.

Veleposlanik Milan Predan in novinarka Darka Zvonar Predan sta, kadar sta doma v Mariboru, vedno prisotna na kulturnih prireditvah.

Nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 dr. Suzana Žilić Fišer z možem Juretom Fišerjem, direktorjem Surovine, in sinom ter nekdanjim rektorjem dr. Igorjem Tičarjem in njegovo ženo Jolando.