Thompson bo nastopil na predvečer obletnice Nevihte: »Gorelo bo od čustev in pesmi«

Koncert Marka Perkovića – Thompsona se bo nedvomno v zgodovino zapisal kot največji koncert ne le na Hrvaškem, po številu prodanih vstopnic gre za največji koncert vseh časov na svetu. Pisali smo, da je Thompson za koncert pred desetimi dnevi v Zagrebu prodal pol milijona vstopnic, le pol toliko, natančneje 220.000, jih je leta 2017 prodal Vasco Rossi za svoj koncert v Modeni, ki je tako zdrsnil na drugo mesto.

Prav tako 220.000 so jih za šov, ki so ga 2006. pripravili v Beogradu prodali Bijelo Dugme, na četrtem mestu je nastop japonskih rokerjev Glay iz leta 1999, šele na petem mestu pa je koncert svetovne legende in nekdanjega Beatla Paula McCartneyja, ki se ga je leta 1990 v Riu de Janeiru udeležilo 184.000 obiskovalcev.

Globe je prejelo 17 kršiteljev

A nedavni Thompsonov koncert se ne bo v zgodovino zapisal le po pozitivnih presežkih, za obiskovalci je namreč na zagrebškem hipodromu in okoli njega ostalo ogromno smeti, ostankov bakel, ki so jih oboževalci kontroverznega glasbenika množično prižigali med nastopom, in po nepotrebnem zavržene hrane, ki je ponudniki na stojnicah niso uspeli prodati.

Veliko je bilo tudi intervencij nujne medicinske pomoči, okrog 70 ljudi so obravnavali v glavnem zaradi kratkotrajne izgube zavesti, ki je bila posledica dolgotrajne izpostavljenosti močnemu soncu, le peščica obiskovalcev je zdravniško pomoč potrebovala zaradi zastrupitve z alkoholom ali manjših poškodb, nihče pa ni bil v smrtni nevarnosti, kot so se pristojni bali pred začetkom koncerta.

Precej dela so imeli tudi policisti, ki so v glavnem posredovali zaradi takšnih in drugačnih izgredov. V policijskem pridržanju se je znašlo 17 ljudi, vsi so tudi že stopili pred preiskovalnega sodnika, ki jim je izdal globe zaradi kršenja javnega reda in miru ter žaljenja policistov med in po koncertu, so za hrvaške medije povedali na pristojnem sodišču. Policisti sicer še vedno preiskujejo nekaj posameznikov, ki jih sumijo storitve kaznivih dejanj, katerih, hrvaškim medijem ni uspelo izvedeti.

Naslednja postaja Sinj

Tisti, ki niso imeli dovolj hitrih prstov, da bi si priskrbeli vstopnico za zagrebški koncert, bodo dobili drugo priložnost 4. avgusta, ko bo Thompson nastopil v Sinju. Po navedbah organizatorjev je na voljo 150.000 vstopnic, a tudi te gredo za med.

Koncert v Sinju bo strasti najverjetneje razgrel še bolj kot zagrebški, Thompson bo na oder namreč stopil natanko dan pred 30. obletnice vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 večinoma končala vojna na Hrvaške. »Dan po Alki in na predvečer Nevihte, v večernih urah 5. avgusta se bo tukaj zbralo na tisoče ljudi. To bo več kot koncert – to bo dogodek, ki se bo zapisal v zgodovino mesta in regije. To bo dan, ki si ga bomo zapomnili. Sinj bo gorel od čustev in pesmi,« pa je napoved, da bo Thompson še drugič letos nastopil prav v Sinju, z navdušenjem pospremil tamkajšnji župan Miro Bulj, ki je na družabnem omrežju ljudi pozval, naj se v njihovem zgodovinskem mestu zberejo v čim večjem številu.