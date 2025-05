The Who napovedali poslovilno turnejo

Britanski rock band The Who je napovedal poslovilno turnejo po ZDA in Kanadi. Poimenovali so jo The Song Is Over in bo po napovedih skupine pomenila pravi finale po 60 letih kariere. V ZDA so prvič nastopili leta 1967. Turnejo bodo začeli avgusta na Floridi, med izbranimi lokacijami koncertov bodo tudi New York, Toronto in Seattle. Sklenili jo bodo v Las Vegasu.

Skupina, ki si je v desetletjih ustvarila kultni sloves, je turnejo napovedala pred dnevi na novinarski konferenci v Londonu. »Toplina ameriškega občinstva me je leta navdihovala in odraža občutek, ki se ga spominjam, ki sem ga dobil, ko sem slišal prvo rock glasbo na radiu,« je povedal pevec Roger Daltrey. Dodal je, da se veseli, da bo pred tem občinstvom nastopil še zadnjič.

S konceptualnima albumoma Tommy in Quadrophenia so iznašli svojevrstno rockovsko opero.

Kitarist Pete Townshend je poudaril, da je vseh lepih stvari enkrat konec. Spomnil je na koncerte leta 1967, ko je »bila glasba povsod in so se vsi počutili enakovredne«. Spomnil je tudi na pokojna člana zasedbe, bobnarja Keitha Moona in basista Johna Entwistla. Čeprav pot ni bila vedno prijetna, je imel »najboljšo službo«, je dodal Townshend. Turneja bo zato po njegovih napovedih polna lepih spominov, ljubezni in smeha.

Skupina se je med največje zasedbe v zgodovini rock glasbe vpisala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. S konceptualnima albumoma Tommy (1969) in Quadrophenia (1973) so iznašli svojevrstno rockovsko opero in vplivali na celo vrsto drugih glasbenikov. Nastopili so tudi na znamenitem Woodstocku. Leta 1990 so jih sprejeli v Dvorano slavnih rocka'n'rolla.