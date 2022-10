Težko pričakovana italijansko-turška nadaljevanka končno na ekranih

30. septembra se je premierno začela 1. epizoda italijanske nadaljevanke Viola come il mare (Vijolična kot morje), kjer sta se v glavnih vlogah izkazala turški lepotec Can Yaman in nekdanja misica Francesca Chillemi. Turško-italijanska kombinacija je občinstvu zelo všeč, še posebej ker Can odlično govori italijansko, da igralskega talenta niti ne omenjamo.

Serija Vijolična kot morje. FOTO: Lux Vide

Privlačna Viola Vitale (Francesca Chillemi), novinarka na področju mode se iz Pariza preseli v svoje rodno mesto Palermo, kjer bo naredila vse, da bi našla očeta, ki ga nikoli ni spoznala. V Palermu se Viola zaposli na spletnem uredništvu kot kriminalistična poročevalka, kjer spozna tudi šefa policije Francesca Demirja (Can Yaman), človeka z velikim preiskovalnim talentom, karizmatičnega in zapeljivega, a z malo vere v človeštvo. Par drug ob drugem dela na primerih umorov, ona kot novinarka, on kot policist. Sprva izjemno težko sodelujeta, saj sta si zelo različna, kasneje pa se le naučita skupno uspešno reševati kriminalne primere.

Serija bo na sporedu italijanskega programa Canale 5 vsak petek, do 4. novembra.