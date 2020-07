Težko čaka na festivale

Želim si na otok Cres, a seveda le, če bo to mogoče.

Zdravstveni tehnik, ki je že osem let zaposlen v operacijskem bloku ljubljanske ortopedske klinike, v prostem času pa se posveča glasbi, pravi, da mu po koncu epidemije dela ne zmanjka. Ljudje ga vabijo na rojstnodnevna praznovanja in piknike, tudi poroke, a največ energije trenutno usmerja v nastajanje dveh novih skladb. Ena nastaja v sodelovanju s producentom, druga pa s hrvaškim. »Žal pa so vsi festivali, ki bi morali biti to pomlad in poletje, prestavljeni na jesen, ki bo očitno zelo pestra,« pravi Ficker. Zato se bo pred tem na Hrvaško podal na dopust.»Želim si na otok Cres, a seveda le, če bo zaradi trenutno spet bolj zaostrenih razmer, povezanih s porastom okužb s covidom-19, to mogoče,« pravi pevec, ki bo oktobra letos praznoval okrogli, 30. rojstni dan, zato je letošnje leto zanj prav posebno. Nedavno je bil gost v oddaji Dobra volja z Iztokom na TV3, ta ga je tudi malček provociral, a se je Robert dobro znašel.