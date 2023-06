Težave zvezdnice: psihiater je presodil, da je »nevarna sama sebi in drugim«

Lani se je zdelo, da je Amanda Bynes le vzela vajeti v svoje roke. Po desetletju duševnih stisk in težav z zasvojenostjo z opojnimi substancami, zaradi česar je leta 2013 doživela popoln duševni zlom in pristala pod materinim sodno predpisanim skrbništvom, je psihiater ocenil, da ima nekdanja zvezdnica nihanja razpoloženja, povezana z diagnosticirano bipolarno motnjo, pod nadzorom, pa tudi motnje pozornosti, čuječnosti in zavedanja, da so le še del preteklosti.

Amanda in Paul sta se spoznala na sestankih anonimnih alkoholikov. FOTO: osebni arhiv

Bynesovi je uspelo razkleniti okove skrbništva, nadaljevanje šolanja pa ji je steklo kot po maslu. Bila je na pravi poti. Dobri poti. A je bilo očitno to zatišje pred neurjem, ki se je spet razbesnelo v njeni psihi. Že drugič v le nekaj mesecih je pristala na prisilnem psihiatričnem ocenjevanju. Razlika je morda le v tem, da tokrat tudi sama ve, da je globoko zabredla.

Skoraj povsem sama

Konec tedna je losangeleška policija prejela klic na pomoč. Potrebuje da jo ženska v stiski. Izkazalo se je, da je nesrečnica, ki potrebuje pomoč, Bynsova, policijo pa je poklicala kar sama. Možje postave so jo v lisicah pospremili v policijski avto in na postajo, tam pa je psihiater presodil, da je »nevarna sama sebi in drugim«, zaradi česar so jo dali na prisilno 72-urno psihiatrično opazovanje. »Videti je bila mirna, a hkrati tudi povsem poražena,« je dejal očividec.

Lani se je vpisala na šolo za modo in oblikovanje ter se izkazala kot odlična študentka z nadpovprečnimi ocenami. FOTO: osebni arhiv

Ali bodo njeno bivanje na psihiatrični kliniki podaljšali, še ni jasno. Podobno je doživela sredi letošnjega marca, ko so jo ocenjevali, ker je gola tavala po losangeleških ulicah. Tedaj se je 72 ur raztegnilo na tri tedne. Zadnje dneve je menda imela precejšnje težave pri prilagajanju na običajno življenje brez nadzora. Od aprila naj bi sicer redno obiskovala terapije in jemala tablete, s katerimi kroti nihanja v razpoloženju, a razžira jo, da je skoraj povsem sama, brez ljudi, na katere bi se lahko naslonila.

Razhod sprožil manično epizodo

Prvič ji je, kot rečeno, zdrsnilo sredi marca, ko je brezciljno tavala po losangeleških ulicah. Sprehajala se je brez oblačil, tako razgaljena pa nato pomahala taksistu in ga ustavila. Razložila naj bi mu, da je bila v enem svojih maničnih stanj, ki že slabi, iz taksija pa je poklicala nujno policijsko številko za pomoč. Po 72 urah psihiatričnega ocenjevanja so jo na kliniki zadržali še tri tedne, po izteku tega obdobja pa se je odločila, da bo poskušala nadaljevati življenje zunaj zidov psihiatrične bolnišnice. »Med bivanjem je sodelovala z zdravniškim osebjem in uspešno zaključila program okrevanja,« je dejal vir in dodal, da so ji v bolnišnici sicer prižgali zeleno luč za odhod, a ji svetovali, naj ne naveže stikov z nekdanjim fantom in zaročencem Paulom Michaelom, s katerim sta se razšla le nekaj dni pred marčnim zlomom.

Po desetletju težav se je lani zdelo, da je izplavala iz najhujšega. FOTO: Tyrone, x17online.com

»Njeni prijatelji in družina verjamemo, da je razhod sprožil manično epizodo. Prepričani so tudi, da Paul za njeno duševno zdravje ni dober. Njun odnos je bil toksičen in nezdravo soodvisen. Morda tudi, ker sta se spoznala med rehabilitacijo na sestankih anonimnih alkoholikov. Odvisnost od alkohola sta tedaj zamenjala za odvisnost drug od drugega.« V luči marčnega zloma je igralkin bivši zaročenec Paul dejal, da je že nekaj dni prej nenadoma izginila za tri dni, nato pa se domov vrnila z drugim moškim. Vrnila se je kot druga oseba, zato je prepričan, da je tedaj nehala jemati zdravila za bipolarno motnjo.

Bila je na dobri poti, da postane del hollywoodske smetane. FOTO: Press Release