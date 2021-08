Terezo Kesovijo počastili v deželi vina

V življenju sem dobila veliko priznanj, vendar kljub vsemu je Francija najbližje mojemu srcu.

O tem, da bi se upokojila, priljubljena hrvaška glasbenica ne razmišlja.

je na francoskem veleposlaništvu v Zagrebu prejela prestižno priznanje za svojo umetniško pot. Odlikovali so jo z nazivom častnik reda umetnosti in književnosti. Priznanje so ji podelili za njeno aktivnost približevanja francoske kulture Hrvaški.Nagrada pravzaprav kljub prestižnosti ni naključje, saj je legendarna pevka svojo uspešno kariero gradila tudi v Franciji, kjer je pred desetletji tudi živela in delala. Hrvaški je približala kulturo francoskega šansona, zaslužna je tudi za mnoge nastope legendarnih imen iz francoskega sveta glasbe in kulture na Hrvaškem.»V življenju sem dobila veliko priznanj, vendar kljub vsemu je Francija najbližje mojemu srcu. Prvič sem bila tam davnega leta 1965. Lepoto svojega poklica vidim tudi v tem, da sem prejela priznanje za zavezništvo dveh držav,« je strnila svoje misli. Zanimivo je tudi, da je v karieri nastopila tudi na Evroviziji, vendar ne za takratno Jugoslavijo, ampak kot predstavnica druge države, za kar pravijo, da je edinstveni tovrstni primer v nekdanji Jugoslaviji in na Hrvaškem. Tereza je namreč takrat zastopala barve kneževine Monako.Kljub temu da je za njo že osemdeseti rojstni dan in da so jo pestile že hujše bolezni ter operacije, še zdaleč ne razmišlja o pokoju ali celo o tem, da bi prenehala peti. Prav nasprotno. Prav te dni je že nekajkrat poudarila, da bo pela, dokler bo živa. Izšla sta tudi njena nova pesem in videospot. Gre za skladbo Kilimandjaro san neige, kar v prevodu pomeni Kilimandžaro brez snega.Skladba je francoska različica pesmi Ima te, s katero je Tereza požela velik uspeh. Glasbo in besedilo je napisal, v francoščino pa je besedilo prevedel legendarni francoski šansonjer, ki je pevkin dobri prijatelj.