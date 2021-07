Temnopolta Ariela je Halle Bailey

V glavnih vlogah nastopata Halle Bailey in Jonah Hauer-King. FOTO: Osebni arhiv

Disneyjeva risanka je bila velikanski hit. FOTO: Disney

Premiera drugo leto

Ariela bo prepevala nove pesmi

Nadvse pomemben del pravljične zgodbe o morski deklici je vsekakor glasba. Ne nazadnje ji je prav ta leta 1989 prinesla oskarja, enega za najboljšo glasbeno podlago in drugega za najboljšo izvirno pesem. Toda čeprav boste tudi v prihajajočem filmu slišali prenekatero dobro poznano melodijo, je Lin-Manuel Miranda razkril, da je v sodelovanju s skladateljem Alanom Menkenom, ki se je podpisal že pod glasbo v izvirni risanki, za igrano različico filma ustvaril tudi štiri nove pesmi.

Javier Bardem se je prelevil v kralja morskih globin Tritona. FOTO: Chris Helgren/Reuters

Le kdo ne pozna kultne Disneyjeve pravljice o mali morski deklici Arieli, ki se zaljubi v človeškega princa ter se je za ljubezen pripravljena odpovedati svojemu že nezemeljsko čudovitemu glasu? Animirani celovečerec iz leta 1989 je bil izjemen komercialen uspeh, filmskemu studiu pa je prinesel tudi tri oskarjevske nominacije, zaradi česar ni čudno, prej pričakovano, da so temu čarobnemu filmskemu hitu sledili (precej manj uspešna) nadaljevanja in televizijske različice, pred leti pa se je začelo govoriti tudi o njeni igrani verziji, ki se jo je nato potrdilo pet let nazaj.A čeprav se je kolesje začelo premikati že leta 2016, so se morala odvrteti še tri leta, da je filmskim ustvarjalcem tudi v resnici steklo. Toda le za kratek čas, le toliko, da je režiserjuuspelo izbrati igralsko zasedbo, kajti nato je usekala pandemija in ustavila produkcijo, ki je bila komaj v povojih. »In kar tako, nenadoma, je konec! Zaključili smo!« je s Sardinije še vedno v kostumu morske deklice čivknila, še sama presenečena, da jim je film uspelo pripeljati do konca in ga z zamiki in ovirami naposled posneti.Prikupna Halle, ki si je pot v zabavno industrijo utrla kot r'n'b pevka, je k avdiciji za Arielo pristopila kot 18-letna mladenka. »Dolgo sem iskal svojo Arielo in jo zdaj naposled našel. Halle ima vse, kar sem iskal – duha, srčnost, mladost in nedolžnost, ob tem pa seveda tudi izjemen glas,« je bil nad mlado zvezdnico nadušen režiser, ki mu je bilo malo mar, da je bila originalna morska deklica bele polti. Njegova bo pač temnopolta! Filmarjevo izbiro pa je podprla tudi, ki je v originalni Disneyjevi risanki zaljubljeni princesi podmorskega sveta posodila svoj glas. »Pomembna sta energija in duh, ki ga daš liku.«Halle je vlogo, s katero se bo v zgodovino zapisala kot prva temnopolta Ariela, dobila pri 18 letih, a snemanje so končali, ko je že krepko prekoračila svoj 21. rojstni dan. »Neizmerno sem hvaležna za to izjemno izkušnjo. Komaj čakam, da si bom film lahko tudi ogledala!« je navdušeno sklenila svoj še poslednji snemalni dan, čeprav tudi zvezdnica še ne ve, kdaj naj bi film prišel na velika platna. A kot se šepeče, bi utegnil v kina priti nekje v prihodnjem letu.Igrano različico Male morske deklice so minule tri mesece snemali na Sardiniji, v hollywoodsko produkcijo na sanjskem italijanskem otoku z rajskimi plažami pa je bilo menda vpletenih okoli 300 ljudi. Med temi seveda tudi zvezdniška igralska zasedba.Vlogo Arielinega očeta, kralja Tritona, je prevzel možati, v Arielino ljubezen, princa Erica, se je prelevil, princeskin zaupnik in najboljši prijatelj je postal, zaščitniškemu rakcu Sebastianu je glas posodil, strašna čarovnica morskih globin Ursula pa je postala oskarjevska nominiranka. »Vem, da je negativka, a do nje sem vselej gojila posebno naklonjenost,« je bila McCarthyjeva navdušena, ko ji je bila zaupana vloga zlobnice. »Roko na srce, Ursulo je naravnost slastno igrati.«