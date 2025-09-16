Televizijske nagrade emmy: zdravniška serija je premagala favorite

Serija Pittsburška bolnišnica je v nedeljo na 77. podelitvi televizijskih nagrad emmy slavila v kategoriji dramskih serij. Izstopal je še Studio režiserja Setha Rogena, ki je s 13 emmyji postavil rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni. Rogen si je nagrado za režijo delil z dolgoletnim sodelavcem in soustvarjalcem Studia Evanom Goldbergom, emmyja za scenarij pa prav tako z Goldbergom in drugimi.

Serija je zaradi uspešne prve sezone na podelitvi nagrad sinoči v Los Angelesu požela veliko pozornosti, Rogen pa je osvojil štiri emmyje, vključno z nagradami za igranje, režijo in scenarij. Noah Wyle je za vlogo v seriji Pittsburška bolnišnica prejel emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji in tako po petih nominacijah v 90. letih za vlogo v seriji Urgenca, ki mu niso prinesle zmage, prvič osvojil prestižno nagrado. Katherine LaNasa je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v zdravniški seriji HBO Max, ki je doživela pravljični večer in premagala favorite, kot sta Severance in Beli lotos.

Noah Wyle je za vlogo v seriji Pittsburška bolnišnica prejel emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Slavje Adolescence

Netflixova serija Adolescenca je prevladovala na podelitvi z osmimi zmagami, vključno z nagrado za najboljšo miniserijo. Pripoveduje zgodbo 13-letnika iz Velike Britanije, ki je obtožen umora. Nagrado za najboljšega igralca je prejel soustvarjalec Stephen Graham, nagrado za najboljšega stranskega igralca pa 15-letni Owen Cooper, ki je postal najmlajši dobitnik nagrade emmy v zadnjih 40 letih. Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela Erin Doherty za vlogo terapevtke, Graham pa je dobil emmyja za scenarij. Cristin Milioti pa je osvojila emmyja kot najboljša glavna igralka v miniseriji Pingvin.

Odmevala je tudi zmaga komika Stephena Colberta za njegovo večerno komično oddajo The Late Show, ki jo televizija CBS namerava zaradi pritiskov predsednika ZDA Donalda Trumpa prihodnje leto ukiniti.

Stephen Graham, Owen Cooper in Erin Doherty so pobrali nagrade za vloge v Adolescenci. FOTO: Amy Sussman/Getty Images Via Afp

Britt Lower je v seriji Severance osvojila emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, Tramell Tillman pa nagrado za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji.

15 let ima najmlajši dobitnik nagrade emmy.

Jean Smart je četrtič osvojila nagrado za najboljšo igralko v komediji za vlogo v seriji Hacks in s 73 leti podrla lastni rekord najstarejše ženske, ki je kdaj osvojila nagrado v tej kategoriji. Vsi zmagovalci v igralskih kategorijah razen Smartove so bili prvič nominirani. Njena soigralka in stalna partnerica Hannah Einbinder je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v komediji. Morda največje presenečenje podelitve je Jeff Hiller, ki je osvojil nagrado za najboljšega stranskega igralca v komediji za film Nekdo, nekje.

Studio Setha Rogena (tretjega v prvi vrsti) je s 13 emmyji postavil rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni. FOTO: Daniel Cole/Reuters

HBO in HBO Max sta se sicer izenačila z Netflixom na prvem mestu med vsemi omrežji in ponudniki pretočnih storitev. Predvsem na račun Pittsburške bolnišnice sta HBO in HBO Max, ki se za nagrade prijavljata kot ena entiteta, osvojila 30 nagrad. Netflix je med drugim osvojil pet nagrad žirije za dosežke na področju animacije, Adolescenca pa mu je prinesla osem emmyjev za pretočne vsebine.

Apple TV+ je dosegel svoj najboljši rezultat na podelitvi nagrad emmy doslej z 22 nagradami, od katerih je 13 prejela serija Studio. Dva druga medijska konglomerata, NBCUniversal in Disney sta letos osvojila 16 oziroma 13 emmyjev. Disneyjev izkupiček se je strmo znižal od rekordnih 60 lanskih zmag, ko sta seriji Shogun (18 zmag) in The Bear (11) sami premagali skupni izkupiček vse konkurence.