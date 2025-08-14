Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko: Tudi če bi padale sekire, bi prišel! (FOTO)

V organizaciji Kluba harmonikarjev Urška je v Zamostcu potekalo že 33. tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko. Letos se je v petih starostnih kategorijah pomerilo kar 35 tekmovalcev, kar je največ v zadnjih 10 letih.

Dogodek je znova potrdil svoj sloves – glas o odlični organizaciji in izjemnem vzdušju se je razširil po vsej Sloveniji. Prišli so harmonikarji iz vseh slovenskih pokrajin, od Prekmurja, Štajerske in Gorenjske do Primorske, osrednje Slovenije ter Bele krajine.

Vse točke

Laskavi naslov naj harmonika tekmovanja je osvojila komaj 11-letna Nina Kobetič iz Kvasice pri Črnomlju, ki harmoniko igra šele tri leta. V tekmovalnem delu je v svoji starostni skupini predstavila pesem Čakala bom Ansambla bratov Avsenik, v finalu, ko se je pomerila še s tremi harmonikarji, pa skladbo Dekle iz Ribnice Franca Miheliča. Čeprav je bilo to njeno prvo tekmovanje v Zamostcu, je z natančno igro in prepričljivim nastopom navdušila zbrane. In tričlansko misijo: »Nina se je predstavila vrhunsko, od drže do izvedbe skladb,« so soglašali Neja in Lenča Debeljak ter Jan Arko, ki so belokranjski virtuozinji dodelili vse možne točke.

Belokranjka Nina Kobetič je prejela pokal in priznanje.

Predstavnik organizatorjev Franc Lesar z zmagovalko

35 tekmovalcev se je pomerilo.

Zvoki njene harmonike povezujejo generacije, zbujajo spomine in kličejo veselje. Po razglasitvi rezultatov je z nasmehom dejala: »Seveda se zdaj počutim odlično.« Je članica mladinske folklorne skupine Dragatuš, v šoli pa ima same lepe ocene. Jeseni bo začela obiskovati šesti razred OŠ komandanta Staneta in se že pripravlja na 11. državno prvenstvo v diatonični harmoniki, ki bo novembra v Senožečah, prej pa Miheličevo tekmovanje v Ribnici. Za uspehe je hvaležna mentorju Martinu Tržaku, njena prihodnost pa bo zagotovo glasbeno obarvana – želi si namreč postati poklicna harmonikarica.

Nova kategorija

Posebnost letošnjega tekmovanja je bila uvedba pete kategorije – za otroke do 10. leta starosti. V tej se je predstavilo kar sedem harmonikarjev, skupno število nastopajočih pa se je tako povzpelo na 35, kar je izvrstna številka za tovrstni dogodek. Franc Lesar, predsednik Kluba harmonikarjev Urška, ni skrival zadovoljstva: »Od Avsenikov do mladih virtuozov – harmonika ostaja rdeča nit narodne identitete. Uči se je s srcem, igra s čustvi. Je inštrument, ki ne potrebuje prevoda, saj govori v jeziku ljudstva. Prepoznavni smo v tem delu Slovenije, čeprav nimamo posebne reklame. Tekmovalci se radi vračajo prav zaradi posebnega vzdušja našega kraja. Tu je nekaj edinstvenega – ambient, ki ga ne pokvari niti slabo vreme.«

Drugo- in tretjeuvrščena Jože Zulič iz Kostanjevice na Krki in Jožef Fajdiga iz Ljubljane sta na koncu zaigrala za dušo.

Zmagovalci po kategorijah Do 10 let: Enej Petek (Kočevje); do 12 let: Nina Kobetič (Kvasica) – tudi absolutna zmagovalka; do 18 let: Andraž Vesel (Loška dolina); od 19 do 30 let: Jurij Klink (Novo mesto); veterani: Zlatko Nemec (Videm pri Ptuju). Najmlajši tekmovalec je bil šestletni Oskar Drobnič z Velikih Poljan, najstarejši pa Španov Tonček, ki je z zvestobo in navdušenjem dokazal, da ljubezen do glasbe ne pozna meja.

Dogodek pa ni bil zgolj tekmovalen – bil je tudi priložnost za medgeneracijsko povezovanje. Posebno razveseljiva je bila množična podpora starejših generacij mladim, ki so pokazali izjemen talent. Španov Tonček (Tone Klun) iz Prigorice, najstarejši udeleženec tekmovanja in edini, ki se ga je udeležil prav vsakič, je z ganjenostjo povedal: »Mladi harmonikarji so me navdušili.

Tako je meh raztegoval Enej.

Španov Tonček (levo) je edini, ki se je udeležil vseh 33 izvedb tekmovanja.

Harmonika ostaja rdeča nit narodne identitete.

Zvok harmonike bo še dolgo odmeval po slovenskem prostoru – tudi v naši deželi suhe robe, katere del je Sodražica. V naših krajih je tako, zagotovo tudi po vsej naši deželi: ko zadiši po nedeljski juhi in sveže pokošeni travi, nekje med griči zazveni glas harmonike. Nič ne prebudi slovenske duše tako kot meh, ki se razteguje v ritmu polke. Diatonična harmonika – preprosta, a mogočna – že dolgo tli v srcih naših ljudi. Z njo so peli pastirji, se tolažili vojaki, plesali mladoporočenci,« je dejal Tonček in požel gromek aplavz.

Harmonika povezuje

Tudi Andraž Vesel je pritrdil, da je konkurenca vsako leto močnejša in da se je tokrat moral res potruditi. Zlatko Nemec iz Vidma pri Ptuju, zmagovalec med veterani, pa je dejal: »Lani sem bil tu med gledalci. Rekel sem si – naj padajo sekire, drugo leto pridem v Zamostec, v Miheličevo dolino. Čeprav harmoniko igram že dolgo, je to moja prva zmaga. Želim si, da bi ob jubilejnem tekmovanju potrdil prvo mesto. Seveda – če bo zdravje služilo.« Kočevec Enej Petek šteje 10 pomladi. »Najbolj sem se veselil aplavza. Rad bi še naprej igral harmoniko in nekoč meh vlekel na velikem odru,« je izrazil željo.

Komisija: Lenča, Neja in Jan

Brez Avsenikove Golice seveda ni šlo.

Dogodek je dokaz, da diatonična harmonika v Sloveniji ne le živi – ampak raste, se razvija in povezuje ljudi vseh starosti. Klub harmonikarjev Urška bo prihodnje leto praznoval 30 let delovanja, z vedno več mladimi člani in bogato tradicijo, ki se nadaljuje iz roda v rod.