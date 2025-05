Tega o legendi niste vedeli: Kup laži, le avti so pravi

Ko je Iggy Pop pred dnevi obhajal 78. rojstni dan, so po družbenih omrežjih zakrožili tudi povzetki njegovega burnega življenja. Objave, najverjetneje ustvarjene s pomočjo umetne inteligence (v tem primeru umetne neumnosti), so mu pripisovale 600-milijonsko premoženje, to bogastvo pa so postavljale v kontrast z njegovim skromnim življenjskim slogom. Nepremičnina, v kateri živi v Miamiju, naj bi bila vredna samo 800.000 dolarjev, najdragocenejši predmet, ki ga ima v posesti, naj bi bil motor znamke Kawasaki. Ena od »biografij« ugotavlja, da ima v lasti le star, komaj vozen avto. Kuhinja v hiši, v kateri biva, naj bi bila stara skoraj toliko, kolikor je star on. Majice, ki jih nosi, če jih nosi, pa naj bi kupoval v trgovinah z rabljenimi cunjami. In sosedje ga včasih vidijo, kako lastnoročno odnese smeti v smetnjak.

Kaj pa počne s tem velikim bogastvom? Ker je verzij Iggyjeve biografije več, mu ena pripisuje, da je del premoženja porabil za zdravstveno oskrbo več sto ostarelih in revnih glasbenikov. Druga mu pripisuje, da je veliko vsoto namenil obnovi prostorov, v katerih posluje glasbena šola za prihodnje rockerske rodove. In še nekaj plemenitosti.

Branje z rezervo

Tako kot velja biti zadržan pri branju objav, v katerih na slavne zlivajo gnojnico, je zadržanost na mestu tudi pri hvalospevih. Iggy Pop sicer ni siromak, a je njegovo premoženje nekako 30-krat manjše od domnevnih 600 milijonov. Tudi opisi njegovega skrajno skromnega voznega parka niso zanesljivi. Iggy Pop je odraščal v Detroitu, mestu, ki je bilo ponosno na svojo avtomobilsko industrijo. Popis Iggyjevega voznega parka v občilih, ki dejstva jemljejo resno, ni skromen.

Mesečnik GQ (Gentlemen's Quarterly) je pred leti natančneje popisal njegov vozni park. Nekaj avtomobilov je iz detroitskega okoliša, v njegovi zbirki pa je tudi rolls-royce phantom s premično streho. Ko se je preselil v Miami, je trgovec z rabljenimi vozili oglaševal ferrarija 308 GTS. Ko je bila papirologija končana, je Iggy ugotovil, da je bil prejšnji lastnik avtomobila John Malkovich. Kot je povedal pred leti, ni preverjal, ali gre za igralca s tem imenom, je pa dodal, da to ime ni ravno pogosto. V garaži so še lincoln continental, jeepster commando, chevy nomad in druge.

Iggy Pop z zdaj že pokojnim chefom in televizijskim voditeljem Anthonyjem Bourdainom ter svojim rolls-royceom pred domovanjem v Miamiju FOTO: GQ/Instagram

Ena izmed Iggyjevih najbolj znanih pesmi je nedvomno The Passenger (Potnik). Ob popisu njegovega voznega parka je revija GQ ugotovila, da je v realnem življenju vendarle predvsem voznik, ne pa potnik.