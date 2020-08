Teden glasbenih vrhuncev na Ptuju

Tomi in Gušti sta publiko spravila na noge v sredo zvečer. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Virus jim ni mogel do živega.

Čeprav je novi koronavirus letos resno oklestil nabor kulturnih dogodkov, pa ni mogel do živega ptujskemu festivalu Arsana. Mednarodni glasbeni festival, ki se je letos zgodil že dvanajstič zapovrstjo, je najstarejše mesto v Sloveniji za teden dni spremenil v središče glasbenega dogajanja v državi. Gledalcem je postregel s pestrim naborom pretežno glasbenih nastopov resda večinoma slovenskih, a prvovrstnih izvajalcev, z otroškimi predstavami in delavnicami in še marsičim. Eden od vrhuncev se je zgodil tretji dan festivala, ko so ob zvokih Big Banda RTV Slovenija na odru nastopili odličniinter z veličastnim zaključkom, skupinskim petjem znane popevke Življenje je lepo, sporočili, da velja tudi v napornem 2020. ohraniti pozitivno energijo. Podobno sporočilo sta imela peti dan festivalain, ki sta s slovito uspešnico kralja rock'n'rollaHartbreak Hotel spravila dvorano na noge. Za odmerek humorja je na sicer glasbi posvečenem festivalu poskrbel, ki je na razprodanem več kot dveurnem standupu znova potrdil sloves neprekosljivega.Množico 150 izbranih srečnežev, ki jim je uspelo priti do vstopnice, je najhitrejši jezik v deželi zabaval s šalami na račun vlade, korone in osamosvojitvene vojne, zaigral pa je tudi v vlogi najboljšega človekovega prijatelja – psa. Med nastopi, ki si jih bomo zapomnili, vsekakor izstopa tudi koncertin, ki se je odvrtel na predzadnji dan festivala. Dvojica je dodobra napolnila dvorišče ptujskega minoritskega samostana in podrla vse temelje in teorije, da je glasbenikom težko. »Če kdo, bo rock'n'roll združil in ozdravil korono,« sta bila jasna. Publika je zaključek koncerta pospremila na nogah. Odgnali so tudi temne oblake in strele, ki so švigale nad njimi, toča pa je razbijala po okoliških krajih. Fanta sta za nameček narisala nasmeh na obraz mladi, kitaristki najstniškega benda Ironic, srečni izbranki, ki se jima je pridružila na Guštijevi kitari na odru.Kot je ob koncu festivala povedal idejni oče prireditve, je bil festival zaradi krize z virusom pred veliko preizkušnjo, a ga je bilo vredno izpeljati.