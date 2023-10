Taylor Swift podira tudi filmske rekorde

Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je s svojim najnovejšim filmom The Eras Tour dokazala, da koncertni filmi še zdaleč niso stvar preteklosti. The Eras Tour, ki se predvaja tudi v slovenskih kinematografih, je samo na otvoritveni vikend predvajanja po svetu prinesel kar 120 milijonov evrov. Za primerjavo: koncertni film Justina Bieberja Never Say Never iz leta 2011 je v 46 tednih predvajanja prinesel »le« 93 milijonov evrov. In The Eras Tour še čaka na premiero na številnih mednarodnih prizoriščih.

Visoke cene koncertnih vstopnic

Filmski analitiki pričakujejo, da bo koncertni film Taylor Swift globalno zaslužil okoli 1,3 milijarde evrov, podobno kot Barbie in Brata Super Mario. Razlog za izjemno gledanost je tudi v tem, da je zaradi norega povpraševanja skoraj nemogoče dobiti vstopnice za koncerte na aktualni stadionski turneji Swiftove, če že, pa samo v preprodaji, in še to za vrtoglave zneske.

Superzvezdnica slovi po maratonskih koncertih in izjemnem šovu. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Srečneži, ki jim je uspelo v predprodaji po originalni ceni dobiti vstopnico za evropski del turneje, pa še za to so morali biti registrirani, medtem ko so se strežniki sesuvali, so zanje odšteli od 70 evrov naprej (za najslabše sedeže nekje na vrhu tribun čisto pod stropom), za stojišča v cenejšem delu parterja je bilo treba odšteti več kot 150 evrov, medtem ko so VIP-vstopnice stale po več sto evrov. Zdaj je treba za najcenejšo vstopnico na (pred)prodajnih spletnih portalih odšteti najmanj štiri stotake, cene najdražjih in najekskluzivnejših pa so celo več tisočakov. Kot kaže, bo The Eras Tour s 146 koncerti po vsem svetu ena najbolje prodajanih turnej vseh časov.

Koncertne vstopnice so razprodane, zato je film odlična rešitev za oboževalce.

Pravo koncertno doživetje

Tudi ogled filma The Eras Tour je precej drugačen od klasičnega večera v kinu. Dekleta in žene (no, tudi fantje se najdejo) v kinodvorane pridejo opremljene, kot se spodobi za koncert Taylor Swift: v koncertnih ali – še bolje – doma narejenih majicah, z zapestnicami prijateljstva na rokah, z urejenimi taylorjevskimi pričeskami, klobučki in kapami. V kinodvoranah je seveda mogoče kupiti pijačo in pokovko v koncertnih plastičnih kozarcih in vedrih.

Brez zapestnic prijateljstva ne gre. FOTO: Alexandre Meneghini, Reuters

Glavno pa je doživetje. V dvorani le redko kdo sedi: oboževalke so na nogah, poplesujejo in glasno prepevajo pesmi, vpijejo med napovedmi in začetki pesmi, kot so Antihero, Shake It Off, Love Story, Blank Space ali desetminutna All Too Well, ploskajo, vriskajo in žvižgajo; skratka, kot na koncertu. In ob koncu filma, ki traja dve uri in tri četrt (kakšno uro manj kot sam koncert), si želijo še. Po nedavni ameriški anketi, opravljeni med 6000 gledalkami, bi jih več kot sedem desetin šlo še enkrat gledat film.