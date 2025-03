Tartini za nove generacije že to soboto (FOTO)

V okviru čezmejnega italijansko-slovenskega projekta Tartini bis bo v soboto v Portorožu potekal Tartini Electronic, na katerem bodo izvajali elektronske priredbe skladb Giuseppeja Tartinija (1692–1770). Cilj dogodka je predstaviti in približati Tartinija in njegovo glasbo novim generacijam skozi elektronske reinterpretacije njegovih skladb. V soboto bodo tako v prireditvenem prostoru (nekdanjem skladišču soli) Magazin Grando v Portorožu elektronske priredbe izvajali lokalni in mednarodno uveljavljeni didžeji. »Cilj dogodka je mlajšemu občinstvu približati kompozicije piranskega skladatelja in hkrati pokazati, da je njegova glasba tudi danes aktualna, prepoznavna in dinamična ter jo lahko cenijo tudi poslušalci, ki niso poznavalci klasične glasbe,« so na novinarski konferenci sporočili partnerji pri projektu Tartini bis.

Tartini Electronic sodi v okvir projekta Tartini bis, ki ga sofinancira EU.

Ob osrednjem sobotnem dogodku načrtujejo tudi spremljevalne delavnice z naslovom Tartinijeva glasba in njene reinterpretacije v sodobnih žanrih: od rocka do elektronike, potekale bodo v Kopru in Piranu. Delavnico bo uvedla muzikologinja Margherita Canale, vodil pa jo bo violinist in strokovnjak za baročno glasbo Tommaso Luison. Udeleženci bodo lahko raziskovali nove zvočne možnosti z interaktivnimi postajami za ustvarjanje elektronske glasbe, ki jih bo predstavil Andrej Rojec v sodelovanju z umetnikom, ki nastopa pod imenom Proteus Noir.

Podoben dogodek Tartini 3l3ctr0nic Inception so v Magazinu Grando pripravili že pred leti. FOTO: Danijel Škerjanc/Avditorij Portorož

Mladi bodo lahko eksperimentirali s Tartinijevo glasbo. FOTO: Peter Litavsky/piran.si

Tartinijevo glasbo bodo domači in tuji didžeji predstavili novim generacijam skozi elektronske reinterpretacije njegovih skladb. FOTO: Tartini bis

Tartini bis predstavlja nadaljevanje projekta tARTini, sofinancira ga Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2021–2027. V projektu sodeluje šest partnerjev iz Italije in Slovenije. Vodilni je Konservatorij za glasbo Giuseppe Tartini iz Trsta, sodelujejo pa še Občina Piran, Italijanska unija, Fundacija Luigi Bon iz Vidma, Regijska razvojna agencija Zeleni Kras iz Pivke in Konservatorij za glasbo Benedetto Marcello iz Benetk. Vrednost projekta, ki se po 22 mesecih končuje marca, je 660.000 evrov, od tega je 529.000 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.