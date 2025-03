Tanja Žagar: velika vrnitev po diagnozi

MIineva 20 let, odkar je Tanja Žagar stopila na samostojno glasbeno pot. Že takrat je čutila, da želi poslušalcem dati nekaj več, zato je leta 2007 začela svojo prvo turnejo.

Nastopala je tako v kulturnih domovih kot tudi v velikih dvoranah in ena njenih najljubših je ikonična Hala Tivoli, ki je leta 2020 gostila njen glasbeno-plesni šov. Tam bo 29. novembra gostila najbolj oseben koncert v svoji karieri, ki ga je naslovila Zaljubljena v življenje. Tanjo bomo doživeli v najbolj čustveni in intimni luči doslej.

Skladbo Zaljubljena v življenje je napisala pred štirinajstimi leti in ta fraza je njeno najljubše življenjsko vodilo. FOTO: Jože Suhadolnik

29. novembra bo v Hali Tivoli gostila najbolj oseben koncert v svoji karieri. FOTO: DDanej Benulič

Družbo ji bo delal le vrhunski bend, ki jo bo spremljal pri petju uspešnic, druženje s poslušalci pa bo energična pevka povezala s svojimi osebnimi zgodbami.

»Čutim, da smo po vseh takšnih in drugačnih koncertnih šovih v zadnjih dveh desetletjih dovolj jaz, moja glasba in ljudje v dvorani. Zato ne napovedujem spektakla s takšnimi in drugačnimi elementi, ampak preproste in spontane trenutke, ki bodo pokazali, kaj je v življenju največ vredno. In to smo ljudje, ki smo zaljubljeni v življenje. Želim si, da bi se s pomočjo mojih pesmi še bolj povezali in začutili,« pravi. Življenje nas pogosto postavlja pred izzive in nas iz dneva v dan navdaja z različnimi občutki, a če jih sprejmemo in se z njimi soočimo, smo lahko nagrajeni s krasnimi zgodbami. »Odkar sem izvedela za diagnozo, sem na nekatere stvari začela drugače gledati,« je iskrena pevka, ki je o družini in načrtih spregovorila v intervjuju za revijo Suzy, ki ga lahko preberete v današnji številki.