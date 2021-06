Tanja in Teja sta Majdi igrali kar pred blokom

»S Tejo Saksida sva res veseli, da lahko končno spet zapojeva tudi na družinskih praznovanjih. Na eno takih sva bili povabljeni v Ljubljano, ko sva slavljenki Majdi igrali kar pred blokom, tako da so nekaj od krajšega koncerta imeli še njeni sosedje, ki so naju poslušali z oken in balkonov,« nam pove citrarka Tanja Zajc Zupan. Minule dni sta nastopili na Starem gradu nad Kamnikom, kjer sta pripravili presenečenje za slavljenko Antonijo. »Seveda pa s Tejo redno opravljava tudi testiranje na covid-19, zato brez težav pojeva in igrava v notranjosti restavracij. Te nastope sva v zadnjem letu res zelo pogrešali,« pove Tanja, ki je s pevko Tejo obiskala že številne zanimive kraje, skupaj pa sta doživeli že marsikaj. Tudi nenavadnega. »Zgodilo se je že, da sem doma pozabila obleko za nastop, a jih je Teja, kot nalašč, imela s seboj več in mi je lahko eno posodila. Sva pa že kdaj prišli na napačno lokacijo. Tudi nazadnje, ko sva imeli nastop v najlepši pisarni na svetu, na Starem gradu nad Kamnikom. A kaj ko v Kamniku obstaja tudi Mali grad, ki pa je v samem centru mesta. In Teja se je odpeljala prav tja. A sva zaplet k sreči pravočasno rešili, tako da jubilantka, ki sva jo morali presenetiti, sploh ni vedela za dogajanje,« med smehom razloži Zajc Zupanova.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: