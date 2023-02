Odzivi na evrovizijsko pesem: »Všečno. Melodično ... Luštno fantje!«

Končno smo lahko slišali letošnjo pesem za Evrovizijo skupine Joker Out, ki se bo 11. maja v drugem predizboru potegovala za morebitni nastop v finalu, ki bo na sporedu 13. maja v Liverpoolu.

Skupina med premiernim nastopom.

Kot smo že pisali, je izbor za slovensko predstavnico za evrovizijsko pesem potekal nekoliko drugače, saj je strokovna žirija sama izbrala izvajalca, in sicer Joker Out, ljubljansko pop rock skupino, ki deluje od leta 2016 in svoj slog opisuje kot »shagadelic rock'n'roll«. Fantje so pesem z naslovom Carpe Diem premierno predstavili v soboto v oddaji na RTVS in poželi velik aplavz.

V soboto smo končno slišali, katero pesem Slovenija letos pošilja v Liverpool. Na fotografiji pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin.

Prepoznavni slovenski glasbeniki, med njimi Hamo, Neisha in Raiven, so bili nad skladbo navdušeni. Kritike ni izrazil niti radijski voditelj Andrej Karoli. Tomaž Mihelič, ki je s sestrami že stal na evrovizijskem odru, pa je napovedal boj za zmago.

Na družbenih omrežjih so se po objavi pesmi usuli pozitivni komentarji in čestitke, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

Alesh Maatko, glavni urednik pri Evrovizija.com je zapisal: »Všečno. Mladostno. Razigrano. Melodično. Predvsem pa v stilu Joker Out. Luštno fantje!«

Tudi kitarist skupine Flirrt, Štefan Kokalj, ni ostal ravnodušen ob zvokih električnih kitar, skupina pa je zapisala: »Bravo in ponosni, da zastopate Slovenijo!«

