Takšna je nagrada za evrovizijsko zmago – mnoge bo razočarala

Evrovizija 2025 se je končala s prepričljivo zmago Avstrije. Na velikem odru v Malmöju je zablestel 23-letni Johannes Pietsch, bolj znan pod umetniškim imenom JJ, ki je s pesmijo Wasted Love osvojil najvišje točke tako strokovne žirije kot gledalcev. Zmago je Avstriji prinesel prvič po letu 2014, ko je slavila Conchita Wurst.

JJ je kot zmagovalec prejel tradicionalno stekleno trofejo v obliki mikrofona – edino uradno nagrado, ki jo podeli Evropska radiodifuzna zveza (EBU).

Le stekleni mikrofon – denar po volji države

Mnogi gledalci vsako leto znova presenečeno ugotavljajo, da Evrovizija sama ne podeljuje denarnih nagrad. Kaj bo zmagovalec prejel poleg prestiža in trofeje, je v celoti odvisno od njegove domovine. Države se same odločijo, ali bodo svojega predstavnika dodatno nagradile in v kakšni obliki.

Tako se lahko zgodi, da en zmagovalec prejme milijone, drugi pa nič. In prav to pogosto buri duhove: zakaj ni enotnega sistema nagrajevanja?

FOTO: Denis Balibouse Reuters

Leta 2014 je avstrijska vlada Conchiti Wurst po zmagi namenila kar 2,5 milijona evrov. Ali bo letos država enako radodarna z JJ-jem, za zdaj ni znano.

Kdo je JJ?

Zmagovalec je mladi avstrijsko-filipinski umetnik, rojen leta 2002. Izhaja iz izrazito večkulturnega okolja – njegov oče je avstrijski IT-strokovnjak, mama pa Filipinka, poklicna kuharica.

Leta 2020 se je prvič javno uveljavil v britanski različici oddaje The Voice, kjer je navdušil s svojim vokalom in karizmo. Od takrat dalje njegovo ustvarjanje združuje sodobno pop produkcijo, introspektivna besedila in izjemno vokalno širino, kar je prepoznala tudi Evropa.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

V ozadju številne napetosti

Letos je Evrovizija poleg glasbe zaznamovala tudi politična napetost zaradi udeležbe Izraela. Na spletu so se hitro razširili posnetki incidenta iz dvorane, v katerem so pripadniki varnostne službe fizično odstranili mlajšega gledalca iz občinstva, ki je protestiral proti izraelski udeležbi.

Evrovizija 2025 je tako minila v znamenju bleščečih nastopov, osebnih zgodb in perečih političnih vprašanj – z JJ-jem na vrhu, a z mnogimi vprašanji, ki presegajo oder.