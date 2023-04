Tako so se spomnili nekdanjega župana Jožeta

V začetku letošnjega leta so se v Laškem številni za vedno poslovili od Jožeta Rajha, nekdanjega župana, ki je občino vodil dva mandata. Ker je oboževal ljudsko pesem in petje ter glasbo na splošno, je salonski orkester Lucky&The Pipes z dirigentko Urško Sikovšek na čelu pripravil spominski koncert, na katerem so moči združili pevski zbori iz občine Laško ter številni solisti. V orkestru so nastopili Lucija Terglav, Mateja Ulaga, Sara Potočnik, Karolina Lukmar, Manica Slapšak, Domen Hrastnik, Eva Černec, Neža Đorđić, Špela Šrgan, Eva Zore, Neža Ulaga, Lidija Aškerc, Nace Jerončič ter David Slatinek.

S solisti so izvedli nekaj znanih skladb in popevk, med drugim Ti si moja ljubezen in Daleč je za naju pomlad. Z Moškim pevskim zborom (PZ) Laško, ljudskimi pevci iz Šentlenarta, mešanim PZ KD Antona Aškerca, učiteljskim PZ Primus, otroškim PZ podružnične OŠ Debro, mešanimi PZ Koral, Šentrupert, Miklavž, Društva upokojencev, Sedraža, Jesen, NotnA ter Vodomk pa so zadonele še pesmi Tam, kjer sem doma, Kaj je ljubezen, Ljubi, ljubi, ljubi, V dolini tihi in Prijatelji, ostanimo prijatelji. Koncert je presegel vsa pričakovanja, saj se toliko obiskovalcev v Kulturnem centru Laško še ni zbralo.