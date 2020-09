Tako so podelili nagrade VMA (FOTO in VIDEO)

VIA REUTERS Lady Gaga in Ariana Grande FOTO: Viacom Via Reuters

Letošnja podelitev nagrad MTV VMA je zaradi razmer, v katerih se je po koronavirusu znašel svet, potekala drugače, kot smo vajeni. Glasbeniki, ki so več kot očitno lačni nastopov, so poskrbeli za spektakel, ki so ga lahko gledalci spremljali prek spleta. Največ nominacij sta imeliin, vsaka po devet.Velika zmagovalka podelitve je bila Lady Gaga, ki je domov odnesla kar pet kipcev. Zmagala je v kategoriji skladba leta, ki jo je posnela v sodelovanju z Ariano Grande – Rain on me. Dobila je nagrado za glasbenika leta, za najboljše sodelovanje in najboljšega direktorja fotografije.Domov je odnesla še nagrado MTV tricon, ki je bila podeljena prvič.Podelitev nagrad bi morala biti v Barclays Centru, a so se odločili drugače. Prireditev je potekala na različnih lokacijah po New Yorku. Med najbolj opevanimi sta gotovo nastop Lady Gaga in, ki je uspešnico Blinding Lights, ki je postala skladba leta, prepeval na vrhu stolpnice.Zaradi pandemije so objavili tudi dve novi kategoriji, in sicer za najboljši nastop v karanteni in najboljši video od doma. Za prvo sta nagrado prejela Ariana Grande in– Stuck with U, za najboljši nastop v karanteni pa CNCO – MTV Unplugged at Home.