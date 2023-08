Tako potekajo vinsko ambientalni večeri pri Stari trti (FOTO)

Vinski večeri pred Staro trto na Lentu potekajo že tretje leto zapored. Malo ambientalne glasbe, lučk in dobra kapljica privabljata na dravsko teraso na stotine željnih sprostitve, vsak petek vse do začetka septembra. Minuli konec tedna je na strune zabrenkal Dejan Dimec - Dimme, bolj znan kot kitarist skupine Kingston, ter pokazal svoje pevsko-kitarske sposobnosti kot izvrsten interpret največjih svetovnih uspešnic. »Cilj večerov je, da obiskovalci spoznajo štajerske vinarje, preživijo poletne večere v družbi najstarejše trte na svetu in uživajo v dobri glasbi,« pravijo iz Zavoda za turizem Maribor, glavnega organizatorja dogodka.

Župan Svete Trojice David Klobasa v družbi podžupanje Natalije Roškar Nedok ter svetnikov Simona Kosa in Ksenije Kurnik