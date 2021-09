Tako malo je treba, da smo srečni

Počaščen sem, da lahko počnem, kar počnem, da pojem, da se ljudje na moje pesmi zaljubljajo in poročajo.

»Najlepše stvari se vselej zgodijo ob pravi osebi,« pravi legenda, ki po uspešnici Imela sva vse predstavlja novo, še bolj energično in zaljubljeno skladbo z naslovom Najlepše stvari. Pravi, da gre za pesem, ki slavi nežnejši spol in nasploh vse, ki živijo za ljubezen in pristen dotik.»Tako malo je namreč treba v življenju, da smo srečni. Iskren pogled, objem in pa občutek, da veš, da si ljubljen in da ljubiš nazaj,« pravi glasbenik. Melodijo za skladbo je napisal sam, besedilo, za aranžma in produkcijo pa poskrbel»Ista ekipa smo kot pri prvi skladbi in glede na velik doseg, ki ga je imela pesem Imela sva vse, verjamem, da bo tudi ta segla v dušo ljudem. Izjemno počaščen sem, da lahko počnem, kar počnem, da pojem, da se ljudje na moje pesmi zaljubljajo, poročajo in pišejo zgodbe, katerih del sem potem tudi sam. Glasba je zares en velik objem,« še pove.Videospot je delo priznanega mladega režiserjain njegove ekipe Foto Factory, s katerimi je Wolf sodeloval že pri prejšnji skladbi. Posnet na dveh lokacijah, na gradu Štatenberg in Ptuju, prikazuje zanimivo zgodbo v dveh časovnih obdobjih. V njem nas Wolf popelje v preteklost, ko je kot mladi kitarist z glasbo izrazil svojo ljubezen, in ta je bila slišana.Pri tem sta mu kot igralca priskočila na pomoč manekenkain glasbenik, celotno snemanje pa je, po besedah Božidarja, ne glede na to, da je bila ekipa izjemno mlada, potekalo zelo profesionalno.»Vzdušje je bilo zelo prijetno, veselo in vsi smo se trudili, da bo vse najboljše izpadlo. Vmes smo imeli manjši zaplet, saj smo zaradi nešteto del na cesti izgubili pol ekipe! Povsod so bile ograje, zaprte ceste in kar nekaj časa smo potrebovali, da smo našli pravo pot do središča Ptuja,« še v smehu pove Wolf.