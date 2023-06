Tako je videti posodobljeni legendarni Mlinar na Muri (VIDEO)

Mlinar na Muri je skladba velenjske skupine Chateau, ki je nastala davnega leta 1994 z izposojeno melodijo izvirne pesmi Boat on the river. Avtor glasbe je Tommy Shaw, nov, v slovenščino delno prevedeni tekst pa je napisal legendarni Tomaž Domicelj. Skladba je izšla na istoimenskem albumu Mlinar in je na zgoščenki in kaseti najbolj prepoznavna skladba te zasedbe. Kot pravijo člani aktualne postave Chateau, je skladba, stara 28 let, nekoliko izven njihovega stila, zato so se odločili, da jo predrugačijo v bolj udarno verzijo. Nova različica Mlinarja na Muri je bila posneta v studiu kitarista Zvoneta Hranejca, ki je ustvaril tudi spremljajočo videozgodbo s kamermanom Iztokom Čurčijem. S posodobljeno različico pesmi skupina Chateau za jesen napoveduje izid že sedmega studijskega albuma, na njem bo seveda tudi omenjena skladba. Z novega albuma so bili doslej izdani že trije singli – Pesmi nove, pesmi stare, Zvezde vedo in S solzami v raj, za ljubitelje vinilnega zvoka pa je skupina jeseni 2021 izdala vinilno ploščo The best of Chateau.