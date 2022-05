Tako je videti podeželski rokenrol v Ljubljani (FOTO)

Minuli petek zvečer se bo zaradi Fehtarjev – Matica Plevela, Blaža Jenkoleta, Domna Kovača in Sama Fakina – zagotovo zapisal v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Na nabito polnem Kongresnem trgu v Ljubljani so namreč plapolale slovenske zastave in je odmevala domača, slovenska glasba, skupaj s harmoniko, seveda!

Niso še rekli zadnje. FOTOGRAFIJI: MIKI PAVLIN

»Bilo je nepozabno in bilo je edinstveno. Slovenci smo dokazali, da se zavedamo pomena slovenske glasbe, da smo ponosni na našo kulturo in da imamo radi harmoniko! Pa tudi irharice,« so po dogodku strnili misli Fehtarji, ki jim je bilo zelo naklonjeno tudi vreme, saj je bil petkov večer kot nalašč za žur. »In res je lepo, ko s teboj poje kakšnih šest tisoč ljudi, ko plapolajo slovenske zastave in ko ljudje dihajo skupaj s tabo,« še dodajo fantje, ki so spektakel ustvarili skupaj z nekaterimi največjimi imeni slovenske glasbene sceni in tudi plesalkami Plesnega mesta.

Z glasbo in harmoniko jim je uspelo »podeželski rock'n'roll pripeljati tudi v središče naše prestolnice. No, pravzaprav so se na prizorišče čisto zares pripeljali na traktorju. Kot pravijo, pa še zdaleč niso rekli zadnje. »Slovenija, pripravite se! To je šele začetek,« pravijo.